Розслідування у США щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року розширює діяльність

Президент США Дональд Трамп, виступаючи у четвер перед прихильниками у штаті Західна Вірджинія, знову назвав «повною фабрикацією» підозри про зв’язки його виборчої кампанії з Росією і повторив, що його політичні опоненти таким чином виправдовують свою поразку на виборах минулого року.

Тим часом американська преса повідомляє, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер скликав велике журі-колегію присяжних, які визначатимуть, чи існує достатньо доказів для початку кримінального провадження.

У США великі журі складаються з пересічних громадян. Вони провадять засідання таємно і уповноважені викликати свідків та збирати документальні докази. Такі журі присяжних не визначають вину чи невинуватість підозрюваних і їхня діяльність не обов’язково приводить до судових процесів. Проте фахівці та коментатори вказують, що сам факт скликання великого журі означає, що розслідування на чолі з Робертом Мюллером активізує роботу.

«Вони намагаються з допомогою фальшивої історії по-шахрайськи позбавити вас лідерства, якого хочете ви», – сказав Трамп під схвальні вигуки у Західній Вірджинії. «Це принизливо для усіх нас», – зазначив він.

Дональд Трамп сказав, що сподівається на «справжню чесність» розслідування спеціального прокурора.

Президент додав, що прокурори повинні розслідувати справу 33 тисяч стертих електронних листів Гілларі Клінтон.

Представниця демократів, Клінтон, на минулих президентських виборах здобула більшість голосів загалом по країні, але Трамп переміг вибори в Електоральному коледжі (колегії виборників – ред.).

Серйозність розслідування

Останні заяви президента пролунали в той час, як коментатори наголошують на серйозності факту засідання великого журі у Вашингтоні.

Той факт, що Мюллер зібрав велике журі присяжних, напевне означає, що у нього є важливі докази, які вказують на імовірність скоєння злочину

«Той факт, що Мюллер зібрав велике журі присяжних, напевне означає, що у нього є важливі докази, які вказують на імовірність скоєння злочину», – сказав «Голосу Америки» викладач права із Дорджтаунського університету Ентоні Кларк Аренд.

Агенція Rеuters повідомляє, що велике журі уже розіслало ордери, збираючи інформацію про зустріч російської юристки із сином президента – Дональдом Трампом молодшим, а також іншими чільними представниками виборчої команди у червні 2016 року.

Лунають припущення, що та зустріч містить ознаки можливої змови команди Дональда Трампа з Росією.

Повідомлення дають підстави вважати, що Трамп молодший з готовністю відреагував на можливість зустрічі з російською юристкою, коли посередник натякнув, що росіянка мала компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон.

Президент Трамп завжди висловлював сумніви, що росіяни намагалися втручатися у вибори, попри свідчення спецслужб, що Кремль пробував впливати на результати на користь представника республіканців. Росія також заперечує втручання.

Дональд Трамп назвав розслідування на чолі з Робертом Мюллером «полюванням на відьом», і у Вашингтоні поширювалися повідомлення, що президент може спробувати усунути спеціального прокурора з посади.

Відповідь Білого дому

Спеціальний юридичний радник президента Тай Кобб у четвер оприлюднив офіційну заяву, в якій сказано, що він не знає про роботу великого журі, але «Білий дім підтримує усе, що наблизить роботу до справедливого завершення... Білий дім прагне повністю співпрацювати з паном Мюллером».

Велике журі матиме право розглядати фінансові документи родини Трампа, проти чого президент оголошував гострі застереження.

У повідомленнях CNN стверджується, що слідча група Мюллера вже працює з документами, вивчаючи «можливі фінансові злочини, деякі з яких не пов’язані з виборами 2016 року».

Роберт Мюллер, який колись був директором ФБР, очолив «російське розслідування» після того, як президент Трамп усунув з посади директора ФБР Джеймса Комі, який припускав, що президент прагнув від нього згорнути розслідування.

Закон про захист спеціального прокурора

Два американські сенатори у четвер подали законопроект, який міг би ускладнити президенту можливість усунення спеціального прокурора з посади.

Пропозиція демократа Кріса Кунса і республіканця Тоба Тілліса забороняла б президентові звільняти прокурора, окрім випадків порушень, конфлікту інтересів, важкої хвороби та іншої важливої причини.

Підстави для звільнення мала би розглядати комісія у складі трьох суддів.

Такий законопроект виглядає як намагання захистити Мюллера від спроб Трампа звільнити його.

Деякі коментатори припускають, що у разі, якщо президент хоче усунути Мюллера з посади, то тепер він спробує зробити це до того, як Сенат затвердить новий закон.

Американські законодавці з четверга роз’їхалися на канікули і відновлять роботу на початку вересня.