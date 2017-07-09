Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
09 Липень 2017, Київ 20:51
Новини | Міжнародні

У Білому домі спростовують, що Трамп «прийняв» заперечення Путіна про втручання Росії у вибори

Дональд Трамп (п) і Володимир Путін у Гамбурзі, Німеччина, 7 липня 2017 року

У Білому домі спростовують заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що президент США Дональд Трамп на зустрічі «прийняв» запевнення російського президента Володимира Путіна в тому, що втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року є неправдою.

«Ні, це неправда. Президент абсолютно не повірив у заперечення президента Путіна», – сказав голова апарату Білого дому Рейнс Прібус в ефірі «Fox News Sunday».

«Він сказав, що вони, напевно, втручались у вибори», – додав Прібус.

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін вперше провели зустріч 7 липня. Значну частину зустрічі зайняло обговорення теми втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили у спільній заяві всі спецслужби США і яке Москва заперечує.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров, який також брав участь в зустрічі, заявив, що Трамп на зустрічі «прийняв» запевнення Путіна в тому, що заяви про таке втручання є неправдою і що російське керівництво не втручалося в ці вибори.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG