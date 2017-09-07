Трамп-молодший 7 вересня свідчитиме в Сенаті у справі про втручання Росії у вибори 2016 року

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший 7 вересня виступить у юридичному комітеті Сенату США зі свідченнями у справі про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Дональд Трамп-молодший був запрошений свідчити відкрито ще в липні, але домовився з представниками сенатського комітету, щоб виступати непублічно.

«Ми з нетерпінням чекаємо на професійну та продуктивну зустріч та високо цінуємо можливість надання допомоги комітетові», – заявив 6 вересня адвокат Трампа-молодшого Алан Футерфас.

Очікується, що в центрі уваги буде зустріч у Нью-Йорку з російською юристкою Наталією Весельницькою, яка відбулася 9 червня 2016 року. Як визнав сам Трамп-молодший, він погодився побачитися з Весельницькою, оскільки йому обіцяли надати інформацію, що могла зашкодити конкурентці батька на виборах, висуванці Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Ця зустріч є предметом розгляду кількох розслідувань, які одночасно відбуваються в Конгресі США та міністерстві юстиції і мають на меті з’ясувати можливі спроби Росії впливати на вибори.

Кремль неодноразово заперечував своє втручання у вибори.