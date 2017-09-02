Лобіст Ахметшин, який зустрічався з Трампом-молодшим, заперечує роботу на ГРУ

Колишній радянський офіцер Рінат Ахметшин, який брав участь у зустрічі з сином президента США Дональда Трампа під час кампанії 2016 року, заперечив свою роботу на російську військову розвідку. Водночас в опублікованому 1 вересня інтерв’ю Financial Times він визнав, що на згаданій зустрічі бачив документи з інформацією, яка потенційно могла зашкодити президентській кандидатці від демократів Гілларі Клінтон.

Ахметшин заявив, що «ніколи не був достатньо підготовленим, щоб бути в ГРУ (Головному розвідувальному управлінні – ред.)», але наприкінці 1980-х років працював у радянській контррозвідці, пов’язаній із КДБ.

Ахметшин емігрував до Сполучених Штатів 23 роки тому і зараз є відомим лобістом з російських питань у Вашингтоні.

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з російською юристкою Наталією Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на Гілларі Клінтон. Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі. Одним із учасників цієї зустрічі був і Рінат Ахметшин.

Нині у США триває розслідування можливого впливу Росії на президентські вибори 2016 року. Цього місяця Дональд Трамп-молодший свідчитиме у цій справі в Конгресі США.