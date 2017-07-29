Трамп заявляє, що Росія була проти його обрання президентом США

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Росія у 2016 році виступала проти його обрання на посаду. Про це він заявив, коментуючи інтерв’ю співзасновника компанії Hermitage Capital Білла Браудера в ефірі телеканалу Fox News.

«Іншими словами, Росія була проти Трампа на виборах-2016. Чому б і ні, адже я прагну сильної армії та низьких цін на нафту», – написав Трамп у мережі Twitter 29 липня.

В ефірі Fox News Білл Браудер повідомив про зміст своїх свідчень, даних 27 липня в сенатському комітеті, який веде розслідування ймовірного впливу Росії на американські вибори. За словами Браудера, компанія Fusion GPS, яка стоїть за поширенням компромату проти Трампа, також працювала «від імені російського уряду» з метою подолання санкцій США. Ідеться про дії з метою скасування так званого «акту Магнітського». У цьому ряду Браудер згадав також юристку Наталію Весельницьку, яку звинуватив у роботі на ФСБ Росії в минулому.

Компанія Fusion GPS після свідчень Браудера виступила із заявою, в якій вказала, що «дотримується законів».

У центрі уваги дійснюваного в Конгресі та в міністерстві юстиції розслідування нині є зустріч чільних представників кампанії Дональда Трампа з російською юристкою Наталією Весельницькою в червні 2016 року.

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон.

Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі, а юристка намагалася говорити про заборонене владою Росії всиновлення російських дітей громадянами США. Ця заборона пов’язана з «актом Магнітського» – пакетом американських санкцій проти російських чиновників, пов’язаних зі смертю в російській в’язниці юриста компанії Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Між тим, агентство Assosiated Press раніше повідомило, що Весельницька перебувала в полі зору американських спецслужб задовго до зустрічі з Трампом-молодшим. Вона представляла інтереси компанії Prevezon Holdings, власником якої є Денис Кацив, син віце-президента «Російських залізниць» (РЖД) Петра Кацива. У 2013 році влада США звинуватила компанію у відмиванні грошей на підставі ухваленого у США в 2012 році «акту Магнітського». За даними агентства, Весельницьку в перебігу розслідування допитував федеральний прокурор.