Старший син Трампа свідчить перед Сенатом

Старший син президента США – Дональд Трамп-молодший – повідомив у четвер членам Сенату, що під час президентської кампанії він був відкритий для отримання інформації про «придатність, характер або кваліфікацію» Гілларі Клінтон, коли погодився зустрітися з російським адвокатом Наталією Весельницкою в минулому році. Про це він заявив під час вступного слова перед співробітниками судового комітету Сенату, провівши з ним роботу в приватному порядку.

Як повідомляє Голос Америки, посилаючись на публікацію в New York Times, у підготовленій заяві Трампа-молодшого, яку представили працівникам комітету Сенату у справах судочинства, який проводить розслідування втручання у вибори, команді Трампа було важливо з'ясувати, «чи підходить» Клінтон для того, щоб обійняти президентську посаду, уточнює видання.

«Однак із зустрічі в Trump Tower (башті Трампа – ред.) нічого не було використано, сказав він, рішуче запевняючи, що ніколи не вступав у змову з російським урядом з метою внесення розбіжності в перебіг минулорічних президентських виборів», пише New York Times.

Учасники проведеного Конгресом розслідування російського втручання у передвиборчу кампанію минулого року мають багато запитань до Дональда Трампа-молодшого. Зокрема, щодо його зустрічі з юристом Наталією Весельницькою, яка була пов'язана з Кремлем і намагалася передавати членам команди Трампа інформацію-компромат про його суперницю – демократичну кандидатку Гілларі Клінтон.

Трамп-молодший, який в даний час бере участь в управлінні бізнес-імперією президента Трампа, став ключовою постаттю цілої низки розслідувань, проведених у штаті Вашингтон. Деякі з них здійснюють комітети Конгресу; одночасно спецпрокурор Роберт Мюллер (у минулому – директор ФБР) веде кримінальне розслідування.

В центрі уваги слідчих – зустріч, яка відбулася в червні 2016 року в Trump Tower. Трамп-молодший організував цю зустріч в розпал передвиборчої кампанії.

Разом із чоловіком своєї сестри – Джаредом Кушнером, який зараз у Білому домі працює радником президента, і з тодішнім менеджером виборчого штабу Трампа Полом Манафортом він зустрічався з Наталією Весельницькою, яку характеризують як юриста, пов'язаного з російськими держструктурами. Це відбулося після того, як людина, виступаючи в якості посередника, повідомила Трампу-молодшому, що Весельницька володіє інформацією, здатною «скомпрометувати Гілларі», – в рамках підтримки, яку Росія та її влада надавали Трампу під час виборів.

«Мені це подобається», – відповідав Трамп-молодший, даючи згоду на зустріч.

І Кушнер і Трамп-младший згодом заявили, що російська юристка не мала інформації, здатної зашкодити Клінтон, і що бесіда швидко перетворилася на дискусію щодо програми усиновлення російських дітей, яку Москва скасувала через ухвалення у США закону, спрямованого проти тих, хто порушує права людини в Росії.

Співробітники апарату комітету Сенату у справах судочинства допитують Трампа-молодшого за зачиненими дверима, але можливо, що і йому, і Манафорту доведеться виступити перед представниками на відкритих слуханнях.

Очікують, що Трамп-молодший дасть свідчення і сенатському Комітетові з розвідки, який також розслідує російське втручання у вибори в США.

Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією в ході передвиборної кампанії. Він не раз говорив, що заяви про російський слід в американських виборах та розслідування, які проводять щодо цього – це не що інше, як спроби демократів пояснити перемогу Трампа над Клінтон.