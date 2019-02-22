У Дніпрі голова забороненого «Союзу радянських офіцерів» склав повноваження голови ОВК

У Дніпрі голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко склав з себе повноваження голови окружної виборчої комісії №24. Відповідну заяву він написав перед засіданням ОВК №24, на яке прибула група активістів, зокрема, об’єднання «С14».

За інформацією спостерігачів Громадянської мережі «Опора», поліція взяла Віктора Марченка під охорону та допомогла залишити приміщення ОВК.

Як розповів Радіо Свобода присутній на засіданні активіст Кирило Дороленко, Віктор Марченко написав заяву про складення повноважень добровільно, серйозних інцидентів при цьому не було.

«Те, що ця людина близько доби була головою ОВК, викликало резонанс у місті. Тому він зрештою написав заяву про складення повноважень. Суб’єкт його подання ще вранці заявив про його відкликання. Але ця людина все одно прийшла на засідання ОВК і намагалась скласти присягу тій державі, яку він не визнає. Був такий момент – до нього підійшли й попросили, щоб він пішов. Довелось підказати йому, що треба написати заяву й скласти повноваження, не чекаючи рішення ЦВК. Його ніхто не бив, була невеличка штовханина, він зателефонував на 102 і під захистом поліції поїхав», – розповів Дороленко.

Віктор Марченко на своїй сторінці у Фейсбуці підтвердив, що написав заяву про складення повноважень і заявив про побиття. Водночас він зазначив, що подавати заяву до поліції не буде.

У четвер стало відомо, що голова забороненої організації «Союз радянських офіцерів» Віктор Марченко був призначений ЦВК головою ОВК №24 за квотою кандидата в президенти Сергія Капліна. Рішення викликало обурення активістів об’єднання «С14». На своїй сторінці у Фейсбуці Віктор Марченко зазначив, що головою ОВК від кандидата Сергія Капліна був призначений випадково.

А сам Сергій Каплін подякував журналістам й активістам за пильність і заявив про відкликання Віктора Марченка.

15 червня 2017 року в Дніпрі суд заборонив організацію «Союз радянських офіцерів». Позивачем у цій справі виступало міське управління юстиції. Відповідачем – громадська організація «Союз радянських офіцерів». Її обвинувачували в закликах до повалення влади та проросійській пропаганді, зокрема в тому, що в березні 2014 року члени організації піднімали на флагштоці перед будівлею міської ради російський прапор.

Позов до суду щодо заборони діяльності організації був зареєстрований ще в червні 2014 року.