Тимошенко позивається проти Порошенка через «незаконну агітацію»

Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко подала позов до суду через незаконну агітацію проти чинного глави держави і кандидата у президенти Петра Порошенка, повідомляє сайт «Батьківщини».

«У позові лідера «Батьківщини» йдеться про те, що коли 9 лютого під час форуму «Відкритий діалог» в Палаці спорту Петро Порошенко як кандидат у президенти виголошував свою передвиборну програму, його безоплатно транслювали три телевізійні канали – «112», «5 канал» та Прямий», – йдеться в повідомленні.

У партії Тимошенко вважають, що це «ставить всіх інших кандидатів у нерівне становище».

Сам Петро Порошенко, який йде на вибори як самовисуванець, наразі не коментував цю ситуацію.

Повідомляється, що апеляцію подали у Шостий апеляційний адміністративний суд Києва.

Раніше у штабі кандидата в президенти Петра Порошенка заявили, що на свою передвиборну кампанію він щодня витрачає 10 мільйонів гривень із виборчого фонду, які він сам у нього вніс.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.