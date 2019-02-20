День у ЦВК: реєстрація спостерігачів і зустріч з розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів

Центральна виборча комісія у середу на своєму засіданні продовжила реєструвати спостерігачів від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента України, таким чином довівши їх число до 348.

Крім того, сьогодні ЦВК зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від однієї з українських громадських організацій та вперше зареєструвала офіційного спостерігача від кандидата на посаду президента України Олега Ляшка в закордонному виборчому окрузі.

20 лютого в Центральній виборчій комісії також відбувся навчальний семінар з розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів на пост президента України.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.