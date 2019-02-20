Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Лютий 2019, Київ 18:09
Новини | Політика

День у ЦВК: реєстрація спостерігачів і зустріч з розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів

До виборів президента України залишилося 38 днів

Дивитись коментарі

Центральна виборча комісія у середу на своєму засіданні продовжила реєструвати спостерігачів від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента України, таким чином довівши їх число до 348.

Крім того, сьогодні ЦВК зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від однієї з українських громадських організацій та вперше зареєструвала офіційного спостерігача від кандидата на посаду президента України Олега Ляшка в закордонному виборчому окрузі.

20 лютого в Центральній виборчій комісії також відбувся навчальний семінар з розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів на пост президента України.

СБУ: члени «Білої балаклави» діяли за вказівками Москви та з осені 2018 року готували зрив виборчого процесу
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

СБУ: викрита група громадян, які на замовлення Росії планували провокації під час виборів

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG