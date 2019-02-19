СБУ: викрита група громадян, які на замовлення Росії планували провокації під час виборів

Служба безпеки України викрила групу громадян, які на замовлення російських спецслужб планували провокації під час виборів президента, заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

За його словами, «як організаторів протестних акцій російські спецслужби використовують власну агентуру, яка втекла з нашої держави, але ще й досі прикривається паспортами громадян України». Кононенко назвав ім’я громадянина України Миколу Дульського, який, за версією СБУ, організував щонайменше шість акцій з дестабілізації в Україні.

Одним із проектів з дестабілізації ситуації в Україні Кононенко назвав проект «Білої балаклави», члени якої діяли за вказівками Москви та з осені 2018 року готували зрив виборчого процесу одразу після завершення першого туру виборів президента України.

Кононенко зазначив, що в межах розпочатого кримінального провадження відбулися обшуки в офісі та за місцями проживання трьох активних учасників групи на підтримку підозрюваної в організації теракту та держперевороту депутатки Надії Савченко.

Він стверджує, що ці громадяни за координацією Миколи Дульського наразі переховуються від українського правосуддя в Росії. Вони здійснювали підготовку провокацій, які мали стати поштовхом до насильницької зміни влади України.

«На першому етапі своєї діяльності для підняття градуса протестної активності суспільства затриманий вчора Євген Моринець, він же «Біла балаклава», який знімав та за участю інших учасників групи обробляв і розміщував в мережі відеоролики від імені так званої «Білої балаклави». Вказані відео, за висновками експертів, містять заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України насильницьким шляхом», – заявив Кононенко.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.