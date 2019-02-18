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18 Лютий 2019, Київ 13:26
Новини | Політика

Вісім кандидатів у президенти попросили про охорону – Аваков

Аваков не уточнив, хто з кандидатів у президенти попросив про охорону

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Вісім кандидатів у президенти України попросили поліцію про охорону, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на координаційній нараді правоохоронних органів.

«Проводимо роботу щодо охорони кандидатів на пост президента України. Наразі з таким проханням звернулися до Національної поліції вісім кандидатів», – сказав Аваков.

Він не уточнив, про кого йде мова.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

Вибори відбудуться 31 березня
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