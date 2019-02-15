Кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів з-за кордону перевищила 300 – ЦВК

305 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав зареєструвала на сьогодні Центральна виборча комісія на чергових виборах президента України.

«Комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 13 – від Французької Республіки, 4 – від міжнародної неурядової організації CANADEM, 11 – від Словацької Республіки, 49 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 2 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі», – йдеться в повідомленні ЦВК за підсумками засідання 15 лютого.

Раніше сьогодні голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що потенційно до списків виборців в Україні можуть бути включені майже 30 мільйонів людей.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.