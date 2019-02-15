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15 Лютий 2019, Київ 20:23
Новини | Політика

Кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів з-за кордону перевищила 300 – ЦВК

Голосування на виборах президента України. Київ, 25 травня 2014 року

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305 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав зареєструвала на сьогодні Центральна виборча комісія на чергових виборах президента України.

«Комісія зареєструвала 79 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 13 – від Французької Республіки, 4 – від міжнародної неурядової організації CANADEM, 11 – від Словацької Республіки, 49 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 2 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі», – йдеться в повідомленні ЦВК за підсумками засідання 15 лютого.

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Раніше сьогодні голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що потенційно до списків виборців в Україні можуть бути включені майже 30 мільйонів людей.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

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