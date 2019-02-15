Суд задовольнив позов претендента на реєстрацію кандидатом в президенти Голосного до ЦВК

Суд в повному обсязі задовольнив позовну заяву селищного голови Єлизаветівки Дніпропетровської області Максима Голосного, який намагався зареєструватись кандидатом у президенти України без грошової застави, до Центральної виборчої комісії, у якій Голосний оскаржував ненадання йому копії постанови про відмову в реєстрації. Відповідне рішення ухвалив Верховний Суд України.

Позовну заяву суд задовольнив у повному обсязі і визнав протиправною бездіяльність ЦВК.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода позивач, він є єдиним претендентом в кандидати на посаду президента, який не отримав на руки копію постави ЦВК, засвідчену належним чином, і втратив час у підготовці до оскарження відмови в реєстрації.

«Через те, що я не отримав копію постанови на руки, я втратив час на її оскарження, адже термін для оскарження виникає з моменту проголошення постанови ЦВК, а не з моменту її отримання. Мені не надали постанову в день проголошення, потім я чекав її поштою, її також не надіслали, я приїхав до ЦВК за постановою в неділю, але ЦВК не працювала, нікого, крім охоронці, там не було. Ситуація, я вважаю, неприйнятна. І суд задовольнив мої позовні вимоги», – зазначив Голосний.

У той же час Верховний Суд України відмовився визнати незаконною саму постанову ЦВК про відмову Максиму Голосному в реєстрації кандидатом й скасувати її. Як пояснив Голосний, для оскарження він подав скріншот тексту постанови, оприлюдненої на сайті ЦВК, яка не була завірена гербовою печаткою і підписом.

«З огляду на постанову, оприлюднену на сайті ЦВК, ЦВК має до мене дві претензії. Перша – це належним чином не завірена моя заява про самовисунення. Друге – невнесення 2,5 мільйонів гривень грошової застави. Але, я вважаю, що немає жодного нормативно-правового акту, який би зобов’язував мене засвідчувати свій власний підпис у заяві. По-друге, у ЦВК не надало доказів несплати мною 2,5 мільйонів гривень застави», – зауважив Голосний.

Він також зазначив, що щодо відмови йому в реєстрації готує позовну заяву до Європейського суду з прав людини. Голосний посилається на Конституцію України, яка не містить норму про обов’язкову грошову заставу для кандидатів у президенти, і вважає вимогу про заставу такою, що «дискримінує» та «порушує права громадян обиратись і бути обраними».

6 лютого на засіданні ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти 10 особам, у тому числі Максиму Голосному. В повідомленні прес-служби ЦВК йшлось про те, що ЦВК встановила невідповідність документів вимогам виборчого законодавства.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентівна цю посаду.