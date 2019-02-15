Гречкосійство й обман. Що не так із мажоритарниками

Оксана Ставнійчук

«Моя хата скраю», неробство, несумлінна праця, піар за бюджетні кошти, підлещування, мімікрія під функції комунальних підприємств, зіпсовані табличками поштові скриньки, тяп-ляп урбанізм.

А з іншого боку – безкоштовні цукерки та їжа, квитки до Єгипту, «Буковелю», особисті вітання, відремонтовані фонтани з екзотичними слонами, 5 кілометрів дороги до будинку, ліки й медичні огляди. Для більшості населення України.

У цьому опусі ми окреслимо, за що критикують мажоритарників та чи є для цього підстави.

Піар 80-го рівня та дублювання роботи комунальних служб

Нардепи-мажоритарники задля реклами запозичать повноваження кого завгодно: « навіть рідної мами» – жартують колеги. До цього переліку входять переважно функції комунальних служб, обслуговуючих підприємств і місцевої влади. Подивимося, як це працює.

Перейматися добробутом міст і сіл мають комунальні служби міста і обслуговуючі підприємства. Натомість, народні депутати мали б працювати у парламенті, комітетах, розробляти законодавство, направляти запити і підтримувати зв’язок із виборцями. Коли місцева влада погано працює – мешканці чомусь про це забувають. І тут з’являється мажоритарник, який тільки радий стати місцевим господарником на тлі безпомічності місцевої влади і обслуговуючих підприємств.

Яскравим прикладом є черкаський мажоритарник, беззаперечний лідер із кнопкодавства в парламенті, фігурант антикорупційних розслідувань Антон Яценко, група «Відродження». На своєму окрузі Яценко вирішує проблеми роботи приміського автобуса – навіть звертається до Кабінету міністрів. Але, як ми вже знаємо, це погана робота райрад і сільрад.

Ще Яценко роздає у публічних місцях Wi-Fi: назва мережі містить його прізвище. По-хорошому, безкоштовний інтернет мав би з’явитися, це мало б відбуватися приблизно так: хтось висуває ініціативу, має з’явитися ініціатива про забезпечення міста або села Wi-Fi, проект рішення з цією пропозицією голосують депутати, а потім – оголошення про тендер в пошуках найкращої пропозиції.

Не вистачає лише площі імені нардепа і його бюсту на площі. Але заждіть, що це? Ось фонтан з лазерним шоу в Умані. Останнім кадром транслюють зображення Антона Яценка в повний зріст. Пізніше нардеп скаже нам у кулуарах, що техніка належить його родині і він може робити все, що завгодно.

Державні кошти

Нардепи-мажоритарники обожнюють піаритися на поліпшенні добробуту за рахунок субвенцій на так званий «соц-економ розвиток» – грошей від Кабміну з наших з вами податків на розвиток конкретного регіону. Це роблять майже всі мажоритарники. Як мінімум, вони скажуть, що самі здобули ці гроші, як максимум – присвоять всі лаври собі та створять видимість витрачання власних грошей – ледь не з сімейного бюджету.

Так, львівський мажоритарник Богдан Дубневич (фракція «Блок Петра Порошенка»), наприкінці 2018 року опублікував звіт про роботу народного депутата.

Після декількох сторінок успіху і досягнень, в самому кінці газети можна побачити фінансові надходження на зробленні дороги, стадіони тощо. Усього у 2018 році залучили 718 мільйонів гривень, із яких частка фонду братів Дубневичів – лише 600 тисяч гривень. Утім, увесь піар і збільшення рейтингу отримав, звичайно ж, народний депутат: варто лише дописати до кожної події, що все відбувається за його підтримки.

За таких умов виборці не звертають увагу на зловживання піаром за рахунок державних коштів. Головне – розвиток округу.

Жителі округів не можуть фізично «помацати» законопроект, але точно можуть побачити табличку «за підтримки народного депутата» на дитячому майданчику, або прізвище нардепа на пачці солодощів. Але платники податків навряд чи зрадіють, що їхні гроші так витрачаються.

«Манна небесна», або не збідніє рука, що дає

Прикладів подарунків від нардепів настільки багато, що ці історії все менше вражають і перетворюються на буденність. До того ж, за нинішніх обставин судити отримувачів подарунків, які переважно складаються з незахищених верств населення, цинічно і низько.

Але тут є свої підводні камені. Питання моральності відпадає, коли з’являється закон. Виняток для отримання подарунків (неправомірної вигоди розміром 3% від прожиткового мінімуму на суму 1853 гривень, тобто близько 56 гривень) – це виборча кампанія. Тоді за законом кримінальна відповідальність поширюється і на того, хто дає, а також і на того, хто бере.

Особисті фінанси нардепів ми можемо дослідити за одним кліком, але інша справа з благодійними фондами нардепів, чиє фінансування і бенефіціари для нас приховані.

В одеського нардепа від «Блоку Петра Порошенка» і відомого біткоїн-власника Дмитра Голубова, наприклад, є благодійний фонд з назвою «Манна небесна», чия біблійна конотація у назві так і натякає на месійність нардепа. У «Манни небесної» немає веб-сайту, де можна було б подивитися реквізити. Але ми точно знаємо, що фонд має безмежне фінансування. Саме ним пробрендовані квитки в Єгипет для комунальників, рюкзаки дітям, продуктові набори.

Часом благодійність набуває цікавих форм і доходить до абсурду. Так, одеський нардеп Олександр Пресман роздавав благодатний вогонь.

Гречкосійство у визначених межах округу може означати, що людина планує балотуватися по цьому округу. Наприклад, списочник Ігор Кононенко, судячи з усього, планує прибрати до рук округ нарфронтівця Віктора Романюка на Київщині. Або списочник «Нарфронту» Ігор Бриченко хоче повернути свій округ на Миколаївщині.

Сам себе не похвалиш – ніхто не похвалить

Найбільше обурює, коли нардепи починають ще й вводити в оману своїх виборців. Ось, наприклад, сумнозвісний любитель бурштину, позафракційний мажоритарник із Житомирщини Борислав Розенблат висловлює подяку інвесторам, які вкладають у будівництво в Житомирі. Здавалося б – інвестиції – це ж добре, розвиток регіону.

Єдиний момент, про який Розенблат забув сказати: будівництвом ЖК займалася компанія «Фаворит», яка записана на родину Розенблатів. Цю компанію навіть можна знайти в його декларації.

Або ось мажоритарник з фракції «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Голубов (праворуч на фото) з Одеси у компанії мера Одеси Геннадія Труханова і депутата Одеської міськради Дениса Григор’єва.

​Вони перерізають стрічку на честь відкриття заводу залізобетонних виробів – ТОВ «Гранд Імпаєр». Директор заводу і депутат міськради Одеси Денис Григор’єв водночас пише пост про радість від інвестицій. «Дорогу осилит идущий!» – каже він.

Загадковим інвестором виявилася мама нардепа Голубова Світлана Щелкунова, якій на 100% належить ТОВ «Гранд Імпаєр». Вершечком цієї історії є висвітлення цього дійства двома телеканалами – «Здоров’я» і «Академія», де власниками є дружина нардепа Голубова і його мама.

Виборці на округах для мажоритарників – це головний скарб і квиток до Верховної Ради. Але треба пам’ятати, що піклування про округ виборців для мажоритарників – це лише частина їхніх обов’язків. А за задобрювання подарунками у виборчий період взагалі можна отримати кримінальну статтю.

Що можна зробити? Нардепи вже проголосували у 2017 році в першому читанні Виборчий кодекс. Виборча реформа має змінити правила гри для народних депутатів і скасувати мажоритарку. Рух «Чесно» закликає до того, що вибори 2019 року мають відбуватися за нової системи.

Оксана Ставнійчук – аналітик Громадського руху «Чесно»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода