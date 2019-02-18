Від початку кампанії поліція зафіксувала 1477 порушень, пов’язаних з виборчим процесом – МВС

З початку президентської кампанії в Україні поліція зареєструвала 1477 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«Із них 1004 факти пов’язані з незаконною агітацією, 106 – підкупом виборців, 27 – пошкодженням майна та 17 – хуліганством. Всього відкрито 61 кримінальне провадження», – мовиться у повідомленні.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.