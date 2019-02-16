«Приємний бонус для бюджету» – Маркарова про застави кандидатів у президенти

Застави в 2,5 мільйона гривень, які внесли під час реєстрації кандидати в президенти, є «приємним бонусом» для українського бюджету. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Однак, за її словами, поповнення державної скарбниці не є головним призначенням «виборчих застав».

«Мені здається, що для країни найважливіше – це гарні результати виборів. І для того, щоб люди прийшли і зробили своє волевиявлення. А ми більше турбуємося про наші традиційні поповнення бюджету – податки, неподаткові надходження, приватизація і так далі. Тому це такий невеличкий приємний бонус, якщо так можна сказати, поповнення нашого казначейського рахунку. Але, звичайно, не головне наше джерело доходів», – розповіла Маркарова.

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2,5 мільйони гривень – це застава, яку партії або сам кандидат вносять на рахунок Центральної виборчої комісії. Заставу повертають в двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або – виходу до другого туру. В інших випадках застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.