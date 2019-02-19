У ЦВК визначились з виглядом плакатів-роз’яснень на виборах президента України

Центральна виборча комісія затвердила форму і текст плакатів, що роз’яснюють порядок голосування на виборах президента України та відповідальність за порушення законодавства про вибори. Таким було одне з-поміж рішень ЦВК, ухвалених на сьогоднішньому засіданні.

Крім того, комісія зареєструвала 3 офіційних спостерігачів від Німеччини (на сьогодні іноземних спостерігачів – 307) і внесла зміни до складу окружних виборчих комісій.

«Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача (не більше однієї особи з кожним офіційним спостерігачем)», – роз’яснили в ЦВК.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.