Українці в Росії залишилися без виборів

31 грудня Центральна виборча комісія України ліквідувала всі дільниці для голосування на території Росії. Таке рішення ЦВК ухвалила в день початку президентської кампанії. Це зроблено виключно в цілях безпеки громадян, заявив, пояснюючи цей крок, керівник МЗС України Павло Клімкін.

Деякі активні українці, які проживають на території Росії засмучені цією обставиною і вважають що їх позбавили права вибору. Крім того, українці – громадяни Росії, які раніше були серед спостерігачів, цього разу не зможуть виступити в такій ролі. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів заступник голови організації «Українці Москви», член ради директорів Світового конгресу українців Валерій Семененко.

– Пане Семененко, чи вважаєте ви вагомою причиною ліквідацію виборчих дільниць у Росії турботу про безпеку українських громадян?

– Я вважаю, що для пояснення або роз’яснення таких кроків, українська влада могла б придумати якісь більш вагомі причини. Я не думаю, що громадянам щось би загрожувало при голосуванні. При бажанні, звичайно, можна б було забезпечити безпеку громадян на дільницях. І не в інтересах російської влади було б створювати якісь ситуації, які б могли бути небезпечними для громадян України.

Були вибори і Янукович балотувався, хотіли створити більше ніж 600 нових виборчих дільниць у Росії. Їх раніше було 5, а тут – 600! Ми здивувалися

Тому що це дуже великі іміджеві втрати і ніколи б російська сторона на це б не пішла. Це не стільки безпекова ситуація, а просто якийсь дрібний укол в бік Росії – така думка більшості активних українців тут – у Росії, що кожного разу щось придумають.

Я пам’ятаю, коли були вибори і Янукович балотувався, хотіли створити більше ніж 600 нових виборчих дільниць у Росії. Їх раніше було 5, а тут – 600! Ми здивувалися. Я спеціально поїхав в декілька місць. У Митищі їздив, приїхав у школу, кажу: «У вас тут дільниця буде!» Вони не знали про це. Ніхто. Ну, звичайно, це було зроблено з метою подальшої фальсифікації. Тому що, якби всі українці, які в Росії, як би вони всі проголосували за Януковича, звичайно, це б мало дуже великий процент.

– Пан Клімкін також зауважив, що на минулих виборах 2014 року активність українців, зареєстрованих у Росії, була дуже низькою. Наводяться цифри, що з майже 50 тисяч зареєстрованих виборців проголосували лише понад 1000.

– Я щось маю сумніви, чесно кажучи. Але це можна перевірити, ці цифри, тим паче, що в 2014 році головою виборчої дільниці у посольстві був Віктор Гіржов. Я маю сумніви в цих цифрах – по-перше. А по-друге – проголосували всі, хто хотів.

– Як ви вважаєте ці голоси, чи мали вони якесь значення?

– З точки зору впливу – саме по кількості голосів, це б, звичайно, було б не дуже. Наприклад, на обліку в українському консульстві тут у Москві стоїть 3-4 тисячі громадян України. Ви ж самі розумієте, що у загальному підрахунку голосів вони ніякого значення не мали, але з точки зору іміджу, це важлива історія. Я пам’ятаю 2004 рік – ми дуже напружено слідкували тоді: як голосують українці за кордоном у всіх країнах і повсюдна перемога Ющенка буквально нас надихала, снаги додавала. Тому тут є, звичайно, чисто іміджева складова. Є ще один момент для того, хто все ж таки проголосував, його голос має повну вагу і він буде свідомий того факту, що він проголосував за те, що хотів.

– Тобто цього разу цих людей позбавили такої можливості?

– Так. Якщо людина не вважає, що без неї все вирішиться, а людина вважає, що вирішиться тільки з нею, її голос матиме якесь значення – то, звичайно, це для тих українців, які хотіли взяти участь у визначенні курсу шляху України – це прикрість. Це дуже прикро.

– Можливо передбачається, що активні громадяни поїдуть або до тих країн, де є виборчі дільниці, або поїдуть в Україну…

– Та ні, ну хто поїде? На автобусі 16 годин їхати, або на поїзді. Ну нащо це? Звичайно, ніхто не поїде, а створити людям умови для того щоб принаймні ті, хто хоче проголосували, це було б правильно. Я ще раз повертаюсь – імідж втратили. Це дає ґрунт для спекуляцій з боку російської влади і міжнародна громадськість і міжнародні організації, вони не вітають, як я розумію, такі кроки України. Вони абсолютно не в захваті.

– Як я розумію ви не можете голосувати

– Ні, бо я громадянин Росії.

– Але я знаю що у 2004 році ви приймали дуже активну участь в плані спостерігачів за виборами…

При підтримці російської влади – зібралися, нібито українці Росії за Януковича

– Так, ми з моїм колегою Юрієм Кононенком – це творець бібліотеки української літератури в Москві – створили тоді комітет за чесні і справедливі вибори в Україні. Тому що тут почалася хвиля така… Наприклад, при підтримці російської влади – зібралися, нібито українці Росії за Януковича. І тоді ми доклали дуже багато зусиль, щоб якось нейтралізувати оці потуги російської влади і потуги товариств українських, типу: українських земляцтв, які повністю були, так би мовити, на боці Януковича і на боці тих кандидатів, які нас, наприклад, не влаштовували. І ми створили комітет і цей комітет відправляв спостерігачів в Україну. Але для того, щоб вони мали права – ми оформляли їх як міжнародних офіційних спостерігачів від Світового конгресу українців.

У 2004 році 150 спостерігачів я сам відправляв з Москви в Україну. 150! І причому, це спостерігачі не західні, які прийдуть з перекладачем просто подивитися. А це люди, які пов’язані з Україною, мають тісний зв’язок, спільний менталітет... А цього разу ми не можемо відправити спостерігачів, бо Верховна Рада закон хвалила, що російські громадяни – ким би вони не були, не можуть бути спостерігачами в Україні. Ми висловили свій жаль і сподівання, що вибори пройдуть так, як треба, та й годі.