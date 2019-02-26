Український комік налаштований серйозно (світова преса)

У Financial Times аналізують високі рейтинги коміка Володимира Зеленського у виборчій кампанії президента України. Оглядач Forbes нагадує про цьогорічне закінчення газової угоди між Києвом і Москвою. Агентство Global News, тим часом, пише про те, що Україна просить Канаду надіслати «потужний сигнал» Росії, розширивши і продовживши термін діяльності канадської військової тренувальної місії.

У статті Financial Times звертають увагу на високі рейтинги у президентських перегонах в Україні коміка Володимира Зеленського. Він лідирує в опитуваннях громадської думки, випереджаючи як чинного президента Петра Порошенка, так і колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

«Це є ознакою перевернутої догори дном політики у державі – і, можливо, глибокого розчарування виборців через звинувачення в корупції та економічного болю», – зазначає автор.

На запитання Financial Times про те, чи готовий Зеленський бути президентом в часи війни, комік відповів, що готовий, проте відповідь буде за українцями, йдеться у статті.

«З падінням рейтингів Тимошенко, гонка стає двосторонньою між Порошенком і Зеленським»,– каже Брайан Меффорд, американський політичний консультант, який працює в Україні.

Для своїх прихильників політично недосвідчений кандидат у президенти Володимир Зеленський «є єдиним свіжим обличчям і голосом протесту». Судячи з опитувань, основу його підтримки складають молоді люди, а також російськомовне населення південно-східних регіонів.

Автор звертає увагу на нетрадиційну кампанію Зеленського, засновану на комедійних шоу та соціальних мережах. Він цитує одного з прихильників коміка з Білої Церкви: «Принаймні він змусить нас трохи більше сміятися».

Проте стрибок Зеленського до президентства в умовах майже шести років неоголошеної війни з Росією та глибоких економічних викликів не всім здається смішним. «Ми й гадки не маємо про те, чого очікувати від нього чи його партнерів», – цитує автор президента Американської торговельної палати в Україні Енді Гундера.

Науковий співробітник Атлантичної ради Адріян Каратницький, наприклад, каже, що все ще вірить у те, що Порошенко має високі шанси обійти Зеленського та бути переобраним. Привабливість Зеленського, на його думку, є тимчасовим «визволенням» для населення, яке постраждало від п’яти років війни та економічних труднощів.

Оглядач Forbes Джо Гарпер нагадує, що 31 грудня цього року завершиться газова угода між Києвом і Москвою. Тим часом «Газпром» хоче до цього часу завершити будівництво двох газогонів, які дозволять оминати Україну в поставках газу до Європи – «Північний потік-2» та «Турецький потік».

Москва хоче максимально посилити тиск на Київ, щоб той або втратив усі доходи від транзиту, або ж погодився на російські умови.

Українська сторона хоче провести переговори у березні, російська – у травні-червні, «в надії на те, що вибори в Україні у березні приведуть до влади більш дружнього до Москви лідера, ніж нинішній», – пише автор статті. Минулі перемовини пройшли у січні за посередництва ЄС. «Україна потребує правового захисту ЄС проти російського втручання в український сектор природного газу, й, особливо, у транзитну систему», – йдеться у статті.

«Але, можливо, Київ зможе вирішити своє російське газове питання інакше, зменшивши споживання природного газу, заявив президент Петро Порошенко», – пише автор. За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Україна також зможе відмовитися від імпортованого газу в найближчі п’ять років завдяки відкриттю доступу до українських мінеральних ресурсів, ідеться у статті.

«Українці йдуть на вибори в березні, через п’ять років після Євромайдану, в результаті якого вторглася Росія. Держава залишається болюче розділеною між про- і антиєвропейцями, але це будуть перші вибори, які не матимуть потужної проросійської сили серед основних кандидатів», – йдеться у статті.

Канадське інформаційне агентство Global News пише про те, що Україна просить Канаду надіслати «потужний сигнал» Росії, розширивши і продовживши термін діяльності канадської військової тренувальної місії.

Український посол Андрій Шевченко в інтерв’ю The Canadian Press висловив переконання, що Канада відновить військову місію, мандат якої закінчиться наприкінці березня. І чим скоріше відбудеться розширення місії UNIFIER, тим краще, зазначив дипломат. Адже, за його словами, однією з ідей, які стояли за операцією зі самого початку, було надіслати Росії потужний сигнал, щоб стримати її та дати зрозуміти, що Україна має сильну міжнародну підтримку.

Автор нагадує, що канадські сили в Україні з вересня 2015 року мали близько 200 військовослужбовців, які допомагали навчати українських військових. Також Україні допомагали Велика Британія, Польща, США, Литва, Швеція та Данія. Канадці тренували понад 10 тисяч українських солдатів у період протягом більш ніж трьох років, мовиться у статті.

«Хоча й місія Канади спочатку зосереджувалася на навчанні українських військ основам військової діяльності, в тому числі щодо використання своєї зброї та переміщення в підрозділах, вона з того часу розширилася та почала зосереджуватися також на більш конкретних навичках, таких як перша допомога, а також навчання деяких командирів», – нагадує автор.

«Підтримка Канадою України непохитна. Ми завжди будемо дивитися на те, який тип підтримки потрібний, і ми зараз переглядаємо нашу підтримку Україні через операцію місії UNIFIER», – посилається автор на слова речника національної оборони Канади.