Після розслідування «Схем» Зеленський заявив про вихід зі складу акціонерів кіпрської компанії-власника кінобізнесу в Росії

Після розслідування «Схем» Володимир Зеленський, який уже подав у ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президентом, заявив, що виходить зі складу кіпрської фірми Green Family Ltd, яка володіє трьома діючими кінокомпаніями в Росії. Про цей російський бізнес шоумена журналісти «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше сам Зеленський заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.

Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому продемонстрував заяву із дорученням «у найбільш стислий термін здійснити всі необхідні дії, що передбачені чинним законодавством для виведення зі складу акціонерів компанії».

​Також у заяві зазначено, що до цього часу Зеленський був власником 300 акцій кіпрської компанії Green Family Ltd.

Раніше «Схеми» встановили, що у Володимира Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії, хоча він запевняв, що закрив його ще у 2014 році.

Сам шоумен і кандидат у президенти спершу заперечував це – і в коментарі журналістам «Схем», і згодом у своєму відеозверненні. Пізніше в інтерв’ю виданню «Українська правда» визнав, що справді має в Росії діючий бізнес. Але наполягав, що компанії лише збирають роялті від попередньо виготовлених до 2014 року продуктів і є переданими в управління.

Водночас, як виявили «Схеми», одна з трьох російських фірм – «Грин Филмс» – на цей час знімає новий фільм «Вниз» і в 2017 році навіть отримала 35 мільйонів рублів від мінкульту РФ із російського держбюджету на зйомки.

Тоді ж Зеленський зазначив, що не може вийти зі складу російських компаній, бо не може приїхати до Росії – оскільки там нібито розпочаті кримінальні провадження щодо нього. І пообіцяв найближчим часом «знайти вихід» із цієї ситуації.

«Схеми» знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

​​Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – близько 208 мільйонів, у 2016-му – трохи більше ніж 123 мільйони рублів.

У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.

Компанія «Грин Филмс» не лише досі працює в Москві, але й взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

​

Наприкінці грудня 2018 року Володимир Зеленський у інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону заявив, що останній фільм «кварталівці» робили із російськими колегами у 2012 році. «Останній фільм, який ми робили з російськими колегами, значить, у 2012 році, а в ефір він виходив в 2014-му», – заявив Зеленський, пізніше додавши, що «припинилося все за взаємною «симпатією».

«​У нас був офіс в Москві. Це все було до 14-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато»​, –​ розповів він в інтерв’ю Гордонові.

Питання щодо діяльності кінобізнесу на території Росії журналістам «Схем» вдалось поставити Володимиру Зеленському напряму, біля його офісу у Києві. На що він відповів: «Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам». На уточнювальне питання щодо державних субсидій із російського бюджету на виробництво кінострічки, бізнесу в РФ він відповів: «Ви кажете неправду».

Згодом його прес-служба надіслала «Схемам» письмовий коментар, у якому зазначила: «Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудіовізуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо. (…) Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».

А вже на наступний день після виходу розслідування «Схем» Володимир Зеленський у відеозвернені вибачився перед журналістами за свою реакцію на запитання і частково прокоментував інформацію щодо бізнесу в Росії – оминувши питання щодо кіпрської фірми та перемоги компанії «Грин Филмс» у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.