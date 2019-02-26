Кремль змінив стратегію щодо виборів в Україні – звіт

Брюссель – Відсутність відкритих спроб Кремля вплинути на вибори в Україні викликана не втратою Кремлем інтересу до України, а вірою Москви, що їм вдалося створити систему кремлівських сил, і це забезпечить для них бажаний результат в будь-якому випадку. Про це йдеться у звіті директора московського Інституту постіндустріальних досліджень Владислава Іноземцева, підготовленого за підтримки французької організації Ifri.



«Росія не може залишити Україну в спокої, тому що на сьогоднішній день об’єднані дуже багато моментів. Це і Крим, як найважливіший фактор легітимізації путінського правління. Це й історія, яка тяжіє не тільки над російською елітою, а й над значною частиною російського населення. І геополітика: багато разів пояснено, що втрата України для Росії – це кінець її реальних імперських амбіцій», – каже Владислав Іноземцев, пояснюючи, чому Кремль продовжуватиме розробляти плани щодо утримання України у своїй зоні впливу.



Після провалів у минулому, Росія змінює тактику. На відміну від 2004 та 2014 років, Кремль уникає публічної підтримки одного кандидата на президентських виборах. Автор звіту зазначає, що натомість Москва вибудовує відносини з політичними силами, які виступають проти нинішнього українського керівництва, із прицілом на парламентські вибори.



«Ідеальний варіант – це проведення Тимошенко в президенти, із невеликою перевагою у другому турі, а після цього повний реванш на парламентських виборах, і створення широкої коаліції з колишніх регіоналів, медведчуківців, тимошенківців, і так далі. Програма-мінімум, на мій погляд, полягає в тому, що, якщо проходить Порошенко в президенти – створити в Раді коаліцію, яка буде його повністю блокувати», – висловив упевненість Владислав Іноземцев.



Щодо згаданого директором Інституту постіндустріальних досліджень Владиславом Іноземцевим кандидата у президенти Юлії Тимошенко, сама вона вже не раз заперечувала подібні твердження. Скажімо, в ефірі одного з телеканалів вона заявила: «Кремль, Росія – це країна-агресор, яка розпочала війну проти України. Сьогодні окуповані Крим і Донбас. У нас є політичні та військові полонені. Ми, по суті, знаходимося в стані війни, і ця агресія триває».

Як зазначає Владислав Іноземцев, для Росії настають сприятливі умови, щоб відновити вплив на українську політику після поразок 2004-го та 2014-го років, вважає автор дослідження.

Разом з тим, він припускає, що Москва може вкотре зазнати поразки, адже – змінюється не тільки підхід Росії до впливу на Україну, але й українське суспільство. Тому навіть нові стратегії Москви можуть знову не спрацювати.