Порошенко підписав закон про недопуск на вибори російських спостерігачів

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчими процесом в Україні», який унеможливлює участь російських спостерігачів у виборах в Україні.

«Законом вносяться зміни до законів «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» якими визначено, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Ця заборона також стосується осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом», – мовиться у повідомленні.

Закон Верховна Рада ухвалила 7 лютого. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії