Місце голосування змінили майже 40 тисяч українців – ЦВК

Майже 40 тисяч громадян України скористалися правом зміни місця голосування, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

«Серед них 57% – це жителі Луганської і Донецької областей. Цей процес не займає багато часу, і варто зауважити, що тимчасово змінити місце голосування можна до 25 березня», – повідомила Сліпачук.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що останнім часом правоохоронці фіксують збільшення кількості громадян із окупованих територій, які, ймовірно, хочуть проголосувати на українських виборах.

Згідно з українським законодавством, для того, щоб змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси, необхідно отримати довідку з державного реєстру виборців, не пізніше ніж за п’ять днів до голосування. Для людей з пропискою на непідконтрольній Києву території достатньо тільки паспорта.

31 березня 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори.