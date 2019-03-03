ДСНС перевіряє безпеку виборчих дільниць

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про перевірки будівель, які планують використовувати як виборчі дільниці під час голосування на виборах президента 31 березня.

«Перевіряється стан утримання евакуаційних виходів і шляхів, стан протипожежного водопостачання, первинні засоби пожежогасіння, наявність відповідної документації (плани пожежогасіння, відомості про проведення інструктажів з особами, задіяними до виборчого процесу тощо)», – заявили в ДСНС 3 березня.

За повідомленням, цього тижня такі перевірки відбулися у Кіровоградській області, у Корсунь-Шевченківському й Уманському районах Черкаської області, а також у Житомирській області.

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За результатами перевірок керівникам об’єктів надають рекомендації з усунення виявлених протипожежних недоліків і визначаються контрольні терміни, кажуть у ДСНС.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.

Минулого тижня про відкликання своєї кандидатури оголосив мер Львова Андрій Садовий. Схоже рішення може ухвалити і журналіст, кандидат від партії «Сила людей» Дмитро Гнап.