ВибориБезБрехні: перевіряємо Тимошенко, Ляшка, Вілкула, Мураєва та Шевченка

У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує четвертий аналіз заяв головної десятки кандидатів на посаду глави держави. Цього тижня в огляді – цитати Олега Ляшка, Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, Євгенія Мураєва та Олександра Шевченка. Детально про ініціативу та методологію читайте тут. ​

Народний депутат Олександр Шевченко

Дата: 12 лютого 2019 року

Джерело: ефір полтавського каналу «Місто+» (2:31-2:47)

Цитата: «Щоб повернути дітей України додому. Це я говорю про мігрантів, нашу діаспору. Католицька церква добре рахує такі речі, і десь близько 20 мільйонів людей живе за кордоном».

Вердикт: неправда.

Чому? За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

Лідер партії «Наші», народний депутат Євгеній Мураєв

Дата: 13 лютого 2019 року

Джерело: ефір YouTube-каналу Klymenko Time (15:46-15:49)

Цитата: «Швейцарія проводить до 600 референдумів на рік».

Вердикт: неправда.

Чому? Референдумів у Швейцарії не настільки багато. У період з 2011 до 2019 року там провели 73 плебісцити.

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул

Дата: 13 лютого 2019 року

Джерело: ефір YouTube-каналу «Капитал» (6:11-6:17)

Цитата: «Корупція в нашій країні страшна. Завжди була в країні корупція, але такої страшної, як зараз на всіх рівнях, не було ніколи».

Вердикт: неправда.

Чому? В Індексі сприйняття корупції від міжнародної організації Transparency International за 2013 рік Україна отримала 25 балів зі 100 і посіла 144 місце зі 175. У 2018 році Україна мала 32 бали і 120 місце зі 180.

Народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко

Дата: 11 лютого 2019 року

Джерело: сторінка у Facebook

Цитата: «Я розпустив фракцію РПЛ у Херсонській обласній раді за те, що депутати не голосували за відставку голови облради Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк».

Вердикт: неправда.

Чому? Фракція «Радикальної партії» в Херсонській обласній раді продовжує існувати. Там повідомили Радіо Свобода, що офіційних звернень про розпуск цієї фракції не надходило.

Народний депутат від «Батьківщини» Юлія Тимошенко

Дата: 13 лютого 2019 року

Джерело: виступ в Івано-Франківській області (14:02-14:41)

Цитата: «Оцінили зовнішні спостерігачі. І нас з вами за п'ять років вперше в історії України поставили в десятку найбідніших країн світу. Ми за п’ять років впали до десятки найбідніших країн. Колись, пам’ятаєте, ми казали: «Так, ми бідні, але за нами ще всі країни Африки»? А сьогодні ми настільки бідні, що перед нами більшість країн Африки. Вони заможніже живуть, ніж ми. І що ще важливо, що в Європі, на європейському континенті, ми також сьогодні посіли останнє місце за рівнем заможності людей».

Вердикт: неправда.

Чому? На яких саме «зовнішніх спостерігачів» посилається Тимошенко – неясно.

Для порівняння рівня життя країн ми знову застосуємо ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення. За ним Україна у 2017 році випереджала 73 держави світу, у тому числі одну з європейських країн – Молдову.

Водночас Україна була позаду десятьох африканських країн – Екваторіальної Гвінеї, Лівії, Південно-Африканської Республіки, Габону, Лівану, Ботсвани, Алжиру, Тунісу, Єгипту та Намібіїбії. Загалом в Африці значно більше країн – 54.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на достовірність заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.