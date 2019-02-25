ВибориБезБрехні: перевіряємо Зеленського, Порошенка, Гриценка, Бойка й Шевченка

У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує п’ятий аналіз заяв головної десятки кандидатів на посаду голови держави. Цього тижня в огляді – цитати Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Анатолія Гриценка, Юрія Бойка та Олександра Шевченка. Детально про ініціативу та методологію читайте тут. ​

Актор Володимир Зеленський

Дата: 21 лютого 2019 року

Джерело: відео YouTube-каналу «Зе!Президент» (13:56–14:04)

Цитата: «Чому ми не розвиваємо власний видобуток [газу]? …Самі розумієте, що старі родовища ось-ось вичерпаються, а в нові потрібно вкладати гроші».

Вердикт: теза про видобуток газу неправдива.

Чому? Видобуток природного газу в Україні росте з 2016 року. Якщо у 2015 році він був на рівні 19,9 мільярда кубометрів, то за результатами 2018 року він досяг 21 мільярда кубів.

Президент України Петро Порошенко

Дата: 18 лютого 2019 року

Джерело: виступ у Калуші Івано-Франківської області (6:32–6:46)

Цитата: «У 17-му році Україна спожила 14 мільярдів кубів [газу], замість 52. У 18-му році – 10,5 мільярдів кубів».

Вердикт: неправда.

Чому? Згідно з даними «Нафтогазу», у 2017 році Україна загалом використала 31,9 мільярда кубометрів природного газу. Із них населення спожило 15,8 мільярда кубометрів (напряму або у формі опалення, яке виробляє теплокомуненерго).

У 2018 році загальне споживання газу зросло до 32,3 мільярда кубометрів. При цьому споживання газу населенням скоротилося і становило 15,4 мільярда кубометрів.

52 мільярди кубометрів газу, про які каже Порошенко, Україна була зобов’язана щороку імпортувати з Росії згідно з умовами контракту 2009 року.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко

Дата: 14 лютого 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «НАШ» (12:20–12:30)

Цитата: «Якщо ти п’ять років правиш, і насправді корупція зараз у більших масштабах, ніж вона була при бандиті Януковичі, то це треба давати людям відповідь».

Вердикт: неправда.

Чому? В Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International (TI) за 2013 рік, який став останнім для Віктора Януковича на посаді президента, Україна отримала 25 балів зі 100 (чим більше, тим менше відчуття корупції). У 2018 році вона мала 32 бали.

Засновник «Опозиційної платформи – За життя», народний депутат Юрій Бойко

Дата: 20 лютого 2019 року

Джерело: спілкування з громадянами під час візиту до Дніпра (12:00–12:09)

Цитата: «Собівартість [газу] сьогодні 2,5 тисячі гривень з усіма податками, прибутками, інвестиціями».

Вердикт: неправда.

Чому? Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв 18 січня заявив, що собівартість видобутку тисячі кубічних метрів газу складає орієнтовно 250 доларів (близько 6750 гривень).

Народний депутат Олександр Шевченко

Дата: 20 лютого 2019 року

Джерело: ефір хмельницького телеканалу «ТВ7+» (21:42–22:01)

Цитата: «Знаєте, колись, пам’ятаю, ще в першому скликанні я був п’ять місяців усього-навсього. Я написав якраз законопроект, але він кудись дівся у Верховній Раді у тому всьому «кіпіші» 14-го року. Якраз про розірвання дипломатичних відносин [з Росією]. Це був перший мій закон».

Вердикт: неправда.

Чому? Під час роботи у Верховній Раді попереднього скликання Олександр Шевченко був ініціатором двох законопроектів. Обидва не стосуються розірвання дипломатичних відносин з Росією. У поточному скликанні депутат також не реєстрував такі законопроекти.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на правдивість заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.