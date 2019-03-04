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04 Березень 2019, Київ 17:21
Новини | Політика

Майже 85% українців мають намір взяти участь у виборах президента – соцопитування

Точно брати участь у виборах не збираються 7% опитаних

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Майже 85% українців мають намір взяти участь у виборах президента України, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг».

«З початку року зросла мобілізація виборців. Майже 85% (проти 76% у грудні) опитаних зазначили, що однозначно чи скоріше мають намір взяти участь у виборах президента України. Відносно вищі темпи росту охочих голосувати зафіксовано на півдні та сході країни», – розповіли дослідники.

Точно брати участь у виборах не збираються 7% опитаних.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Його проводили 19-28 лютого.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.

Деякі з українських кандидатів на президентських виборах-2019
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