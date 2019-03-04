Тимошенко про долю Авакова у разі її перемоги: «це не дівчаток міняти»

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко «не поспішатиме» змінювати Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ у разі її перемоги на виборах президента України. Так вона відреагувала на питання журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), чи залишиться Аваков головою правоохоронного відомства, якщо вона виграє вибори.

«Я думаю, що коли президент прийде, буде у президента дуже мало депутатів у парламенті, якщо ми переможемо, там 20 людей всього буде, 20 депутатів. І тому наше завдання – не одразу перетасовувати кадри, наше завдання – негайно прийняти нову Конституцію через всеукраїнський референдум… І тому я думаю, перше, що треба робити – це не «дівчаток міняти», а систему», – зазначила Тимошенко.

Вона додала, що вважає, що міністр внутрішніх справ має стати «всеохоплюючим контролером чесності майбутніх виборів».

«Я вважаю, що якщо міністр внутрішніх справ зможе повстати проти підкупу і фальсифікацій, які організовує президент, для країни це буде прекрасним знаком того, що перший раз міністр внутрішніх справ не є спільником кожного наступного президента у фальсифікації виборів і підкупу людей. Мені дуже хотілося б, щоб міністр внутрішніх справ все-таки зайняв позицію над виборами, і як всеохоплюючий контролер чесності виборів», – сказала Тимошенко.

​На уточнення щодо кандидатів на інші ключові посади –​ зокрема, керівників Служби безпеки, Генеральної прокуратури та міністерства оборони –​ лідерка «​Батьківщина»​ не надала конкретики, згадавши тільки прізвище Григорія Немирі –​ колишнього віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції за часів свого головування в Кабміні.

Раніше «Схеми» виявили, як бюджет «Батьківщини» наповнювався від імені підставних людей. Частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, спростували, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявили, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома.