Силовики для кандидатів: як ГПУ, СБУ і МВС підіграють Порошенку й Тимошенко

Українські силовики порушують прописаний в законах принцип аполітичності, граючи на руку певним кандидатам у президенти України. Схоже, що Служба безпеки та Генпрокуратура діють в інтересах глави держави Петра Порошенка, тоді як очільник МВС Арсен Аваков, вочевидь, зробив ставку на лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Для контролю вуличних акцій та більш радикальних дій, як показує практика, відомства залучають дружні праворадикальні організації-сателіти – хоча жодна сторона і не визнає такої взаємодії. Валерія Єгошина проаналізувала, яких масштабів сягає протистояння силовиків і чим це може загрожувати на виборах президента України. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»