Підлеглі Авакова взялися за кандидата Тимошенка – «Схеми»

Національна поліція розслідує можливі маніпуляції з внесками на користь кандидатау президенти України Юрія Тимошенка, участь якого в перегонах Юлія Тимошенко назвала «політичною технологією», направленою на відтягування у неї голосів виборців. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею «перешкоджання здійсненню виборчого права». Йдеться про ймовірний обман виборців, «вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в тому числі, шляхом можливого фіктивного надання коштів дванадцятьма громадянами України» на заставу Тимошенку, яку зобов’язані вносити згідно із діючим законодавством.
«Заставна сума була наповнена пожертвами ряду приватних осіб, і потім з'ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали», – повідомив про це ще 25 лютого міністр МВС Арсен Аваков, не називаючи імені кандидата.
Юрій Тимошенко – народний депутат, нині позафракційний. Раніше був у фракції «Народний фронт». У коментарі «Схемам» заявив, що вважає відкрите щодо нього провадження «політичним переслідуванням».
«Відомо, що відкрили провадження і тиск, шалений тиск, він почався ще задовго до висування. І це починалося навіть у «Народному фронті». І коли вони почули, що я надумав десь там, не узгодивши свої дії, висуватися-балотуватися, вони одразу почали мене залякувати, ми знаємо, що в тебе ні копійки, де ти взяв гроші? Виходить, що злочин – позичити. Я казав і кажу: в мене немає ні копійки бізнесу. Тому я змушений був із ризиком для свого особистого життя, з ризиком всього свого майна ці гроші позичити. У мене все прозоре. Хай шукають, хай доказують»,– заявив Юрій Тимошенко.
Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко наголосила, що вважає кандидата у президенти Юрія Тимошенка технологією Адміністрації президента, направленою на відтягування у неї голосів, через повний збіг прізвища та ініціалів кандидата з її власними.
«Вони розраховують таким шахрайським принизливим способом якісь відсотки на виборах забрати і віддати людині, яка нічого спільного немає з кандидуванням у президенти. Тому я звертаюся до президента. Так, як вони вставили цього Тимошенка Юрія Володимировича у реєстр кандидатів у президенти, хай вони просто згадають про чоловічу і президентську честь і вилучать цього Тимошенка Ю. В. з кандидатів у президенти. І припинять такі брудні маніпуляції», – заявляла лідерка «Батьківщини» в ефірі «1+1»у лютому цього року.
Раніше журналісти «Схем» виявили факти, які вказують на ймовірні маніпуляції з партійними внесками на користь партії Юлії Тимошенко.
«Сам Аваков неодноразово підкреслював, що ні одна політична сила не отримає від нього жодних преференцій на майбутніх виборах. Та чи відомо правоохоронцям про можливі маніпуляції з партійними внесками на користь Тимошенко – Юлії?», – цікавляться у розслідуванні «Схеми».
У Департаменті комунікації Нацполіції офіційно повідомили, що «відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з можливими порушеннями порядку фінансування політичної партії «Батьківщина» станом на 27.02.2019 слідчими ГСУ до ЄРДР не вносилося, проте слідчими НПУ розслідується 21 кримінальне провадження, пов’язане із вчиненням можливих порушень представниками зазначеної політичної партії».
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