Підлеглі Авакова взялися за кандидата Тимошенка – «Схеми»

Національна поліція розслідує можливі маніпуляції з внесками на користь кандидатау президенти України Юрія Тимошенка, участь якого в перегонах Юлія Тимошенко назвала «політичною технологією», направленою на відтягування у неї голосів виборців. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

​Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею «перешкоджання здійсненню виборчого права». Йдеться про ймовірний обман виборців, «вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в тому числі, шляхом можливого фіктивного надання коштів дванадцятьма громадянами України» на заставу Тимошенку, яку зобов’язані вносити згідно із діючим законодавством.

«Заставна сума була наповнена пожертвами ряду приватних осіб, і потім з'ясовується, що ці приватні особи про це нічого не знали», – повідомив про це ще 25 лютого міністр МВС Арсен Аваков, не називаючи імені кандидата.

Юрій Тимошенко – народний депутат, нині позафракційний. Раніше був у фракції «Народний фронт». У коментарі «Схемам» заявив, що вважає відкрите щодо нього провадження «політичним переслідуванням».

«Відомо, що відкрили провадження і тиск, шалений тиск, він почався ще задовго до висування. І це починалося навіть у «Народному фронті». І коли вони почули, що я надумав десь там, не узгодивши свої дії, висуватися-балотуватися, вони одразу почали мене залякувати, ми знаємо, що в тебе ні копійки, де ти взяв гроші? Виходить, що злочин – позичити. Я казав і кажу: в мене немає ні копійки бізнесу. Тому я змушений був із ризиком для свого особистого життя, з ризиком всього свого майна ці гроші позичити. У мене все прозоре. Хай шукають, хай доказують»,– заявив Юрій Тимошенко.

​Раніше лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко наголосила, що вважає кандидата у президенти Юрія Тимошенка технологією Адміністрації президента, направленою на відтягування у неї голосів, через повний збіг прізвища та ініціалів кандидата з її власними.

«Вони розраховують таким шахрайським принизливим способом якісь відсотки на виборах забрати і віддати людині, яка нічого спільного немає з кандидуванням у президенти. Тому я звертаюся до президента. Так, як вони вставили цього Тимошенка Юрія Володимировича у реєстр кандидатів у президенти, хай вони просто згадають про чоловічу і президентську честь і вилучать цього Тимошенка Ю. В. з кандидатів у президенти. І припинять такі брудні маніпуляції», – заявляла лідерка «Батьківщини» в ефірі «1+1»у лютому цього року.

Раніше журналісти «Схем» виявили факти, які вказують на ймовірні маніпуляції з партійними внесками на користь партії Юлії Тимошенко.

​«Сам Аваков неодноразово підкреслював, що ні одна політична сила не отримає від нього жодних преференцій на майбутніх виборах. Та чи відомо правоохоронцям про можливі маніпуляції з партійними внесками на користь Тимошенко – Юлії?», – цікавляться у розслідуванні «Схеми».

У Департаменті комунікації Нацполіції офіційно повідомили, що ​«відомостей щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з можливими порушеннями порядку фінансування політичної партії ​«Батьківщина» станом на 27.02.2019 слідчими ГСУ до ЄРДР не вносилося, проте слідчими НПУ розслідується 21 кримінальне провадження, пов’язане із вчиненням можливих порушень представниками зазначеної політичної партії».