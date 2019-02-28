«Схеми» виявили, як бюджет «Батьківщини» наповнювався від імені підставних людей

Частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, спростовують, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявляють, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Каса» Тимошенко».

​Журналісти проаналізували фінансовий звіт «Батьківщини»​ за 2018 рік і звернули увагу на фінансові операції, які супроводжували внески від громадян.

Наприклад, абсолютно різні люди вносили однакові суми, або одна особа здійснювала однакові платежі на рахунок «Батьківщини» декілька разів у банківських установах у різних містах. Також гроші жертвували цілими родинами в один період часу, а однакові за розміром пожертви переказувалися одними й тими ж людьми по декілька разів у короткі проміжки часу.

Загалом, відповідно до звіту, у 2018 році на рахунки партії надійшло 157,7 мільйона гривень благодійних внесків. Майже всі вони – а це 144,6 мільйона – від фізичних осіб. Причому якщо з січня по травень партія не отримала жодного внеску, то починаючи з 22 травня синхронно сотні людей зробили свої пожертви.

​Та частина з них, як виявили ​«Схеми», не сплачували внесків на користь партії Тимошенко і дізналися про це від журналістів.

54-річна жителька Чернівців Олена Сава, яка згідно зі звітом у липні 2018-го перерахувала на ​«Батьківщину» майже 45 тисяч гривень, заявила, що в цей період її навіть не було вдома: ​«Тоді ми були в Севастополі. Можливо, хтось скористався моїм прізвищем. Але я нічого не перераховувала».

​А киянин Антон Яремко, який начебто перерахував партії 131 тисячу гривень у вересні 2018 року, на момент транзакції вже був у Судані (Північна Африка), де він, за словами батька, працює.

«Ні, не може бути такого. Його вже тут не було. В Україні, взагалі», – запевнив журналістів батько Дмитро Яремко.

​Також спростував будь-які внески на користь партії Тимошенко і пенсіонер Василь Лендел з міста Костопіль на Рівненщині. Хоча за даними звіту «Батьківщини», у липні 2018 року він нібито перерахував декількома траншами майже 40 тисяч гривень.

Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати, – йдеться у розслідуванні журналістів.​

Сама лідерка «Батьківщини» на запитання «Схем» щодо ймовірних маніпуляцій з внесками заявила, що всі доходи і видатки публічні: «Нацагентство з питань запобігань корупції може розслідувати ці справи. Ми відкриті. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми – опозиція, в нас немає силових структур», – зазначила Тимошенко.

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі також пояснив: «Якщо НАЗК, провівши свою роботу по відслідковуванню чистоти надходження фінансових ресурсів на партійні каси будь-яких партійних структур, побачать там ознаки злочину, і відповідно до КПК цей злочин буде підслідним органам Нацполіції, то ми чекаємо заяву від НАЗК, де було б це чітко описано. І відповідно, будемо реєструвати кримінальне провадження».

Підозрілі благодійні внески на користь «Батьківщини» і раніше ставали предметом дослідження журналістів програми «Наші гроші» та громадських активістів рух «Чесно». Зокрема, було доведено, що частина людей, які фігурують у звітах партії, протягом 2016–2017 років або перераховували значно менші суми, або взагалі не нічого не жертвували, йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів та активістів були відкриті провадження. Водночас, за словами аналітика «Чесно» Ігоря Фещенка, результатів немає і досі: «Коли я був на допиті більш ніж півроку тому – це вже минуло 8–9 місяців з відкриття провадження по незаконному використанню персональних даних, і слідча не бачила ні фінансового звіту, який є у відкритому доступі, ні статті, яка описує всю цю схему. Що свідчить про те, що Національна поліція взагалі не розслідує це кримінальне провадження і його неодноразово намагалися закрити».