Нацполіція відкрила провадження після розслідування «Схем» про сумнівні внески партії Тимошенко

​Головне слідче управління Національної поліції 1 березня розпочало досудове розслідування на основі розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Каса» Тимошенко», в якому йшлося про ймовірні маніпуляції із грошовими внесками на користь партії «Батьківщина» – зокрема, були виявлено, що частина громадян, які за офіційним фінансовим звітом начебто перераховували гроші, насправді нічого про це не знали.

​Відповідні дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня за ч. 4 статті 159-1, тобто порушення порядку фінансування політичної партії та передвиборної агітації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про це Радіо Свобода повідомили в Національній поліції.

«Провадження було відкрите за результатами виходу в засобах масової інформації матеріалу, який можуть свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації. Зокрема, йдеться про матеріал, продемонстрований в програмі журналістських розслідувань «Схеми», Радіо Свобода», – повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Також ми очікуємо від авторів матеріалу відповідального ставлення до своїх процесуальних обов‘язків в рамках розслідування кримінального провадження. А саме що вони будуть співпрацювати зі слідством і нададуть необхідні слідству матеріали і свідченням», – додав він.

Раніше «Схеми» виявили, що частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, спростовують, що будь-коли робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявляють, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома.

Загалом, відповідно до фінансового звіту «Батьківщини», у 2018 році на рахунки партії надійшло 157,7 мільйона гривень благодійних внесків. Майже всі вони – а це 144,6 мільйона – від фізичних осіб. Причому якщо з січня по травень партія не отримала жодного внеску, то починаючи з 22 травня синхронно сотні людей зробили свої пожертви.

Але частина з них, як виявили ​«Схеми», не сплачували внесків на користь партії Тимошенко і дізналися про це від журналістів.

Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати, – йдеться у розслідуванні журналістів.​

Сама лідерка «Батьківщини» на запитання «Схем» щодо ймовірних маніпуляцій з внесками заявила, що всі доходи і видатки публічні: «Нацагентство з питань запобігань корупції може розслідувати ці справи. Ми відкриті. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми – опозиція, в нас немає силових структур», – зазначила Тимошенко.