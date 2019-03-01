Кандидат у президенти України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пояснила, як у партійній касі з’являються гроші від людей, які заперечують фінансування цієї політичної сили. За словами Тимошенко, підприємці фінансують партію через інших осіб, щоб уникнути переслідування.

«Ми розібралися з цими фактами, і з’ясувалося, що ті підприємці-представники середнього класу, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, не можуть це зробити, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи, знищуються ці підприємці. І тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, і намагаються через них зробити внески, які сьогодні допомагають нашій партії», – вказала Тимошенко в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, спростовують, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявляють, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Каса» Тимошенко».

​Журналісти проаналізували фінансовий звіт «Батьківщини»​ за 2018 рік і звернули увагу на фінансові операції, які супроводжували внески від громадян.

Наприклад, абсолютно різні люди вносили однакові суми, або одна особа здійснювала однакові платежі на рахунок «Батьківщини» декілька разів у банківських установах у різних містах. Також гроші жертвували цілими родинами в один період часу, а однакові за розміром пожертви переказувалися одними й тими ж людьми по декілька разів у короткі проміжки часу.

Загалом, відповідно до звіту, у 2018 році на рахунки партії надійшло 157,7 мільйона гривень благодійних внесків. Майже всі вони – а це 144,6 мільйона – від фізичних осіб. Причому якщо з січня по травень партія не отримала жодного внеску, то починаючи з 22 травня синхронно сотні людей зробили свої пожертви.

​Та частина з них, як виявили ​«Схеми», не сплачували внесків на користь партії Тимошенко і дізналися про це від журналістів.