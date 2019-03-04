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04 Березень 2019, Київ 21:59
Новини | Політика

Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури з виборів президента

Андрій Садовий

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Міський голова Львова Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії про відкликання своєї кандидатури з виборів президента України, повідомила на своєму сайті партія «Об’єднання «Самопоміч», яка і висувала Садового.

«Хтось може зі мною погодитись, чи не погодитись, але я так думаю. І тому я прийняв для себе непросте, але дуже відповідальне рішення», – прокоментував Садовий.

Політик закликав виборців прийти на дільниці у день голосування.

Із 16 депутатів-кандидатів у президенти лише два взяли участь у понад половині голосувань парламенту за місяць
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1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає Анатолія Гриценка.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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