Садовий подав заяву до ЦВК про відкликання своєї кандидатури з виборів президента

Міський голова Львова Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії про відкликання своєї кандидатури з виборів президента України, повідомила на своєму сайті партія «Об’єднання «Самопоміч», яка і висувала Садового.

«Хтось може зі мною погодитись, чи не погодитись, але я так думаю. І тому я прийняв для себе непросте, але дуже відповідальне рішення», – прокоментував Садовий.

Політик закликав виборців прийти на дільниці у день голосування.

1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає Анатолія Гриценка.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.