Висока явка і молодь. Хто виграє від цього на виборах президента?

Гості програми «Ваша Свобода»: Дмитро Васильєв, політичний консультант; Дмитро Сіманський, політтехнолог; Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг».

Президентські перегони в Україні можуть стати рекордними за явкою виборців, прогнозують соціологи. За даними групи «Рейтинг», на дільниці готові прийти майже 85% опитаних респондентів. 1991 року явка на виборах президента України становила 84%; у 1994 році в першому турі – 70%, у другому – 72%; так само було у 1999-му, тільки у другому турі – 75%; у 2004 році – 75% (перший тур), а потім переголосування, так званий «третій» – 77%; а у 2010 році – 67% і 69% (перший і другий тур); у 2014 році, коли Петра Порошенка обрали в першому турі, – 60%.

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Олександр Лащенко: Пане Мисів, «Рейтинг» навів дані про настрої виборців, зафіксовані наприкінці лютого цього року. Лідирує Володимир Зеленський, друге місце ділять Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, далі йдуть Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко. Що відповіли респонденти «Рейтингу» з приводу готовності прийти і проголосувати?

Любомир Мисів: Зараз виборці дуже активно говорять про свою участь у майбутніх президентських виборах. І явка прогнозується на досить високому рівні. Це досить унікальний факт, бо на попередніх виборах готовність взяти участь у голосуванні фіксувалася значно менша. Готовність прийти на вибори демонструють не лише виборці середньої і старшої вікової групи, які традиційно ходять на вибори, але і молоді виборці говорять про те, що готові прийти і проголосувати.

Володимир Зеленський є лідером серед молодих виборців

Але це не означає, що всі виборці, які зараз говорять, що прийдуть на голосування, дійсно прийдуть. Це радше бажання взяти участь у виборах. Очевидно, що цифра буде дещо меншою. Володимир Зеленський є лідером серед молодих виборців. А Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, очевидно, лідирують серед старшої і середньої вікової групи.

Явка зросла в наших опитуваннях, тому що, крім молоді, яка активізувалася навколо Зеленського, також він зміг активізувати тих, хто до цього часу взагалі не виявляв бажання взяти участь у виборах, у першу чергу це були виборці півдня та сходу, які не мали кандидата, щоб проголосувати, а їм не підходили ті, які належали до колишньої Партії регіонів.

– Пане Сіманський, якщо вірити дослідженню «Рейтингу», лише 7% на сьогодні не планують іти на виборчі дільниці. А 85% – це дуже велика цифра.

На вибори прийдуть ті, які раніше не приходили

​Дмитро Сіманський: Я не думаю, що явка якось драматично відрізнятиметься від багатьох попередніх президентських виборів. Питання полягатиме в іншому – що прийдуть ті, які раніше не приходили. І цього разу будуть претенденти, в яких є що запропонувати молодій аудиторії. У першу чергу Зеленський, лідер президентського рейтингу; у другу чергу Дмитро Гнап, який поки не знявся; Олександр Шевченко – це та трійка нових кандидатів, нових політиків.

Розслідування сандалу останнього часу, наприклад, для мене ставить під величезний сумнів навіть вихід Порошенка у другий тур. У цих умовах молодь, яка найбільш чутлива до несправедливості, до неправди, буде ще менш схильна голосувати за Порошенка. Порошенко сам себе загнав у порядок денний «віра, армія, мова» – тут почалися крадіжки-армія-«Укроборонпром»-Порошенко.

Люди знайшли своїх кандидатів, люди усвідомили свою важливість

Дуже часто на всіх попередніх виборах молодь, особливо організована молодь, студентська молодь, використовувалася тими чи іншими, здебільшого провладними, кандидатами, щоб забезпечити собі таких безкоштовних «кріпаків», які завжди голосуватимуть за те, що скаже декан, у кого заберуть паспорти у гуртожитку і таке інше. Люди знайшли своїх кандидатів, люди усвідомили свою важливість. У цьому контексті можемо вже серйозно обговорювати зниження вікового цензу. Нинішні 16-річні і 17-річні за своїм рівнем освіти, знань, уявлення про світ, про те, як побудоване суспільно-політичне життя, точно значно кращі, ніж ті 18-річні, на честь яких ухвалювали попереднє виборче законодавство.

Чим вищий відсоток людей, які прийшли на виборчі дільниці і проголосували, тим менша ймовірність маніпуляцій, фальсифікацій, виборчих злочинів тощо. Дуже часто українські виборці роблять вибір уже на дільниці. У більшості випадків цей вибір розпорошується між лідерами виборчих перегонів. Щодо можливого переможця, мій прогноз – Зеленський переможе.

За 5 років, які пройшли з моменту Революції гідності, виросло вже покоління гідності

Молодь не лише гірше ходить на вибори, але молодь вміє робити революції. За 5 років, які пройшли з моменту Революції гідності, виросло вже покоління гідності, виборці гідності. Виборці, які не дозволять, щоб влада чи ті люди, які довкола влади перебувають, які звикли подовжувати красти, маніпулюючи патріотичними гаслами, не тільки знехтували їхнім вибором, а й звели країну на манівці. Будь-яка спроба вплинути на вибір у спосіб антидемократичний призведе до ще більш гострої реакції, особливо молодої частини українських виборців.

– Пане Васильєв, така, можливо, рекордна буде явка. Як це може вплинути на результати голосування?

На мій погляд, реально проголосує не більше ніж 75% українців

​Дмитро Васильєв: Явка може бути високою, але не таким високим буде відсоток людей, які проголосують. Тому, якщо буде аж занадто багато людей на дільницях, є велика ймовірність, що молоді люди розвернуться і не будуть стояти в чергах, щоб проголосувати. Тому явка відрізнятиметься від відсотку тих, хто проголосує. На мій погляд, реально проголосує не більше ніж 75% українців. І то зважаючи на те, що давно не голосували – скучили.

З іншого боку, у більшості людей є чітке відчуття, що потрібно змінювати життя України на краще, і головне – потрібно зберегти Україну. Залежно від того, хто стане президентом України, багато людей розуміють, чи зможемо ми протистояти агресорові, чи ні.

За три тижні до виборів ніхто не розуміє, хто стане президентом. Чи це не є прояв демократії?

Всі останні рейтинги показали, що у нас є три безумовні лідери – Зеленський, Тимошенко, Порошенко. Це різні відсотки, за різними даними. У мене немає відчуття, що щось зміниться до 31 березня. Єдине, що можливий менший відсоток молодих людей, які не захочуть стояти в чергах або вирішать 31 зробити щось інше, а не піти на виборчі дільниці. Це може вплинути на кінцевий результат Зеленського. Він може бути набагато менший, ніж показують дослідження, що вплине на збільшення результату як Порошенка, так і Тимошенко.

За три тижні до виборів ніхто не розуміє, хто стане президентом. Чи це не є прояв демократії? Країна змінилася. У другий тур вийде, на мій погляд, Зеленський і Порошенко. А хто переможе – це вирішить український народ.