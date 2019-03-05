Коломойський: Зеленський – це певний символ

Кандидат у президенти України та актор Володимир Зеленський є «певним символом», заявив в інтерв’ю BBC бізнесмен Ігор Коломойський.

«Зеленський – це не персоналія, це певний символ – символ зміни поколінь. Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів зеленських», – сказав Коломойський.

Його попросили прокоментувати звинувачення з боку української влади, яка стверджує, що Коломойський та його оточення завдали «Приватбанку» до його націоналізації збитків на 5,5 мільярдів доларів.

«У сучасному світі гроші нікуди подітися. Тобто вони з одних рахунків мають потрапити на інші рахунки. Якщо вони покажуть, куди та скільки ми забрали, то ми готові, звісно ж, усе повернути… Ні, це не про реванш, це не пов’язані речі. У нас немає питання помсти», – зазначив Коломойський.

Зеленський збирається взяти участь у виборах президента України, які відбудуться 31 березня. Його звинувачують у зв’язках із Коломойським. Сам актор розповів в інтерв’ю BBC, що не є «іграшкою в руках Коломойського». Він переконує, що не буде зупиняти розслідування проти бізнесмена: «Якщо хтось щось вкрав і це доведено правоохоронними органами, він змушений це повернути».

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