Війна і вибори-2019. Чому в Росії говорять про Зеленського?

«Тільки з позитивної сторони його знають люди... Людина, яка бачить весь цей розгардіяш, що діється в Україні, може подумати: а чому б і не Зеленський? Хороший же мужик, веселий, може, він якраз і зможе все залагодити» – ці слова російського режисера Микити Михалкова прозвучали в середині лютого. Але ще відносно недавно, в 2016 році, російські депутати вимагали заборонити Володимиру Зеленському в’їзд до Росії, звинувачуючи артиста в тому, що він є прихильником політики Києва, а також «морально і матеріально підтримує каральну операцію, організовану ЗСУ на території Донбасу. Тоді Зеленський навіть не приїхав до Росії на прем’єру фільму «8 кращих побачень», в якому виконав головну роль.

Що ж раптом змінилося в оцінках провладно налаштованих росіян. Політолог Андрій Окара вважає, що думка Микити Михалкова нині хоч і досить поширена в Росії, проте не дає підстав говорити, що Кремль має до артиста якісь симпатії і готовий на майбутніх виборах підтримати саме Зеленського.

Його якраз сприймають в іншій інтерпретації, мовляв Зеленський – клоун, але буде правити від його імені Коломойський, а Коломойський давній ворог Росії

– Нічого подібного немає, і з приводу інтерпретації його як людини, яка була б для Кремля більш прийнятною, ніж Порошенко або Тимошенко, фігурою, такої ситуації я не бачу. Ніяких публічних емпатій на адресу Зеленського з боку Кремля або «Останкіно» помічено не було, і щоб про нього хороше говорили – я поки не бачу. Навпаки, домінують такі оцінки, що немає значення, хто стане президентом, Порошенко, Тимошенко або Зеленський, це нічого не змінить в тій антиросійській політиці, яку веде Київ щодо Росії. Зараз його якраз сприймають в іншій інтерпретації, мовляв Зеленський – клоун, але буде правити від його імені Коломойський, а Коломойський давній ворог Росії, тому все погано. Така думка теж почала лунати в останні дні.

– Але з чим пов’язаний, на вашу думку, такий підвищений інтерес до Зеленському в Росії, де цього разу навіть українські громадяни не будуть голосувати.

У Росії стосовно України ведеться жорстока інформаційно-психологічна війна

– Із Зеленським ситуація досить цікава. Підвищення його рейтингу, яке зафіксували кілька соцопитувань, – наскільки вони адекватні – це питання складне, але це підвищення рейтингу свідчить про те, що в Україні є запит на нових людей у політиці, про недовіру до влади в цілому і про недовіру до старих політиків.

Але зрозуміло, що значна частина електорату Зеленського – це молоді люди, які на вибори, як правило, не ходять. У Росії стосовно України ведеться жорстока інформаційно-психологічна війна, і тому все, що можна, так чи інакше, трактувати з приводу України в негативному ключі, або що можна трохи спотворити, використовується пропагандою проти України. І ось ця тенденція чітко проявилася у ставленні до Зеленського.

Україна в інтерпретації російських ЗМІ – це недодержава, фейкова держава, все, що там відбувається, воно не по-справжньому, смішне, українська політика – це цирк

Україна в інтерпретації російських ЗМІ – це недодержава, це фейкова держава, і тому все, що там відбувається, воно все не по-справжньому, воно все смішне, українська політика – це цирк. І ось на підтвердження цієї інтерпретації наводиться аргумент, що найпопулярніший кандидат у президенти – справжній гуморист, а значить українська політика – це суцільний прикол І це все трактується на контрасті з Путіним. Тим більше що на тижні, коли у Зеленського з’явилися такі великі рейтинги, якраз було звернення Путіна до Федерального зібрання, і це все ще раз показує, що Україна є фоном, на якому Росія зображується у провладних медіа, як країна, яка ефективно і успішно розвивається, яка чинить опір агресії всього світу, а весь світ хоче її знищити. І в цьому сенсі образ Зеленського досить ефективний для російської пропаганди, як антиукраїнської, так і суто кремлівської, яка говорить про те, що ось, бачите, у нас на чолі держави мудрий президент, лідер нації, який говорить про нове озброєння, а на чолі України ризикує опинитися КВНщик і приколіст.

Ефект Рейгана

Володимир Зеленський й справді почав свою артистичну кар’єру як учасник КВН. Як правило, коли мова заходить про артистів і шоуменів, які очолювали держави, перший, кого люблять згадувати як успішний приклад – 40-го президента США Рональда Рейгана. Однак, часто не береться до уваги той факт, що до того, як стати президентом, Рейган мав політичний досвід у ролі губернатора штату Каліфорнія.

Російський бізнесмен, а в минулому учасник КВН і депутат Держдуми Росії Володимир Семаго оцінює шанси Зеленського високо. І як російський приклад згадує губернатора Алтайського краю Михайла Євдокимова.

– Зеленський – це людина, яка не жартує. Ось був свого часу артист, гуморист Євдокимов, він став губернатором в досить великого регіону. І його могла чекати якась серйозна кар’єра, але, на жаль, як я припускаю, з ним розправилися, ініціювавши нещасний випадок – аварію, а результаті якої він загинув. Такі приклади у нас в Росії є. Адже питання не в Зеленському, а у виборцях, наскільки вони сьогодні розуміють, що саме така людина повинна стати президентом.

Питання не в Зеленському, а у виборцях

Є оповідання Марка Твена про те, що один із жителів Землі помер і потрапив у рай. І він сказав: «Не можу я більше з цими крилами співати якісь пісні... Не можу, осточортіло, так нудно. Не хочу. Пустіть мене в пекло». А йому кажуть: «Слухай, зараз не треба. Ось дочекайся, у нас через сто років буде парад полководців всіх часів і народів, і це видовище треба, звичайно, подивитися. А так потрапиш в пекло і нічого не побачиш». Він каже: «Ну, гаразд, почекаю ще». І ось настає цей знаменитий процес, коли всі померлі полководці всіх часів і народів шикуються в колону і починають рухатися під звуки маршів. Він звертається до людей, що стоять поруч у натовпі, й каже: «А хто де тут? Ось де Наполеон?» – «Наполеон – друга колона, восьмий зліва в третьому ряду». – «А Олександр Македонський?» – «Олександр Македонський трохи ближче, він у першій колоні, але в останньому ряду». – «А хто ж із прапором йде попереду всіх полководців, як найкращий полководець усіх часів і народів?» – «А це містер Сміт, швець із Коннектикуту». – «Чи ви з глузду з’їхали? Містер Сміт – найкращий у світі полководець?!» – «Так! Якби доля склалася так, що йому довелося б стати полководцем, це був би найкращий у світі полководець». Як ми можемо визначити щодо Зеленського – вийде в нього чи ні? Я вам більше скажу, що якби, наприклад, була така у нього нужда, він потребував підтримки таких людей, як я, я б із задоволенням поїхав би, виступив і сказав би, що якась певна електоральна складова Російської Федерації з розумінням ставиться до його висунення, незважаючи на всі розповіді про те, що він кимось висунутий, що хтось його використовує, як маріонетку.

Історія знає величезну кількість маріонеток, які переставали ними бути, тому що є ж така ще теза: ви мене використовуєте втемну, а я роблю вигляд, що я це не розумію. І в російській історії таких прикладів дуже багато, коли якась значна і значуща людина в регіоні підтримувала когось із прибульців і говорила: «Я тебе витягну, зроблю тебе губернатором». А потім вони сварилися. Але новий губернатор від цього не ставав менше губернатором, він продовжував ним бути. Таке теж буває в політиці дуже часто. Не завжди спонсор є людиною, яка тримає руку на пульсі і рулить всім процесом. Швидше, навіть навпаки.

Хто з претендентів на посаду президента кращий для Росії? Це питання раз у раз порушують у російських ЗМІ. Прізвище Зеленського звучить в цьому контексті досить часто. Може тому, що його в Росії просто краще знають в обличчя.

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