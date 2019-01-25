Лідер «Національного корпусу», позафракційний народний депутат Андрій Білецький заявив, що не братиме участі у виборах президента України.

Натомість Білецький планує отримати «потужну фракцію» в українському парламенті за результатами виборів восени 2019 року.

«Ми ставимо перед собою амбітне практичне завдання. Ми збираємося довести чисельність нашого активу до 50 тисяч людей... Ми збираємося і повинні отримати потужну фракцію у 2019 році в українському парламенті», – сказав Білецький.

22 січня націоналістичні організації висунули кандидатом у президенти колишнього заступника голови Верховної Ради України, голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. Його кандидатуру підтримали ВО «Свобода», «Правий сектор», «Організація українських націоналістів», «Конгрес українських націоналістів» і «С14».

Станом на 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов та Олександр Мороз.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.