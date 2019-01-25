Співробітники ЦВК брали автографи в Зеленського при подачі документів

Співробітники Центральної виборчої комісії брали автографи у коміка Володимира Зеленського, коли він 25 січня прийшов до ЦВК подавати документи для реєстрації кандидатом на виборах президента України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Зокрема, одна зі співробітниць ЦВК попросила Зеленського підписатися на близько десяти його фотографіях, роздрукованих заздалегідь.

На питання Радіо Свобода, чи не вважають працівники ЦВК такі свої дії порушенням професійної поведінки, вони відповідати відмовилися.

Пізніше до журналіста Радіо Свобода підійшов чоловік, який представився працівником ЦВК Володимиром Сомом, і пояснив, що він просив дві фотокартки із автографами для рідних. На його думку, це не є висловленням публічних політичних уподобань від працівників ЦВК, а просто «автографи від зірки».

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив Радіо Свобода, що юридично жодних порушень співробітники ЦВК не скоїли, але є питання з боку професійної етики. Під час виконання професійних обов’язків співробітник представляє державну установу і не має використовувати це у приватних інтересах, додав представник КВУ.

21 січня партія Зеленського «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента України.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.