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25 Січень 2019, Київ 19:05
Новини | Політика

ЦВК зареєструвала Тимошенко, Ляшка і Вілкула кандидатами в президенти

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко стала кандидатом у президенти

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Центральна виборча комісія 25 січня зареєструвала шістьох кандидатів у президенти.

Мова йде про лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, члена фракції «Блоку Петра Порошенка» в парламенті Аркадія Корнацького, позафракційного депутата Дмитра Добродомова та екс-спікера Верховної Ради Олександра Мороза.

Юлія Тимошенко під час з'їзду партії «Батьківщина»
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Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Окрім Ляшка, Вілкула, Корнацького, Тимошенко, Добродомова і Мороза, це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко та Роман Насіров.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

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