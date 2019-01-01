У Запоріжжі 110 років від дня народження Бандери відзначили автопробігом

У Запоріжжі 1 січня відбувся автопробіг з нагоди 110-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. До акції долучилися запорізькі волонтери та ветерани війни на Донбасі. Активісти проїхалися центральним проспектом міста від бульвару Шевченка до залізничного вокзалу «Запоріжжя-1».

«Вже десятий рік поспіль автопробіг до дня народження Степана Бандери. Сьогодні 110 років виповнилось нашому провіднику національної революції. Чому в такому форматі? Наприклад, в Києві сьогодні буде дуже великий марш «Свободи», «С14», «Правого Сектору», ОУН, але сьогодні, на жаль, у Запоріжжі зі смолоскипною ходою не виходить, тому ми зупинилися на автопробігу. Але я думаю, що ми з часом дійдемо до смолоскипної ходи, тим більш, що вже двічі робили її. Один раз це було в 2009 році, але, на жаль, це не закінчилося позитивно, бо тоді місцева влада заблокувала все це. Перший такий вдалий смолоскипний марш був проведений у 2017 році – людей було не забагато, але думаю, що ми до цього дійдемо, і у нас теж буде потужний марш», – розповів організатор акції Леонід Поляков.

Один із лідерів українського націоналістичного руху першої половини ХХ століття Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на території теперішньої Івано-Франківської області. Вбитий 15 жовтня 1959 року в Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським. В Україні вже впродовж багатьох років представники націоналістичних організацій організовують акції в день народження Бандери.