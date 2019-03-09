Винних у вуличному насиллі в Києві і Черкасах притягнуть до відповідальності – МВС

Винних у спровокованому мітингарями з «Національного корпусу» вуличному насиллі під час сутичок із правоохоронцями в перебігу масових заходів у Києві і Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності, заявили в Міністерстві внутрішніх справ України.

«Заявлений мирний громадський протест політичної сили «Національний корпус» проти вчиненого злочину посадовцями оборонної сфери не повинен переходити межу закону і перетворюватися на інші злочини», – мовиться в заяві.

«Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли «хардкору», а не справедливості і законності. Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти якої ви справедливо протестуєте», – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, слова якого наведені в повідомленні.

Як нагадали в МВС, у Києві правопорушники намагалися силою прорвати кордон поліцейських, застосували газ дратівливої дії і піротехніку. Правоохоронці були змушені застосувати у відповідь фізичну силу і спецзасоби. Під час сутичок потерпіли двоє правоохоронців. (Раніше поліція Києва повідомляла про трьох потерпілих силовиків – двох поліцейських і одного нацгвардійця – ред.)

У Черкасах під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбулись масові заходи з участю великої кількості громадян, під час від’їзду президента України представники «Національного корпусу» намагались заблокувати кортеж голови держави і почали провокувати на бійку пересічних черкащан і поліцію. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку. Правоохоронці застосували поліцейські заходи примусу.

«МВС закликає всіх учасників масових акцій до виключно мирних протестів і нагадує про кримінальну відповідальність за вуличне насилля», – наголосили в міністерстві.

Національна поліція, зі свого боку, додала, що внаслідок сутички в Черкасах потерпіли 15 поліцейських. Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Також раніше за першою з цих статей відкрили провадження через сутички в Києві.

Раніше 9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» в центрі Києва, а потім під будівлею адміністрації президента вимагали взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки. Сам Порошенко в той час перебував із робочою поїздкою в Черкаській області, зокрема в обласному центрі Черкасах. У цьому місті праворадикали також влаштували акцію протесту і сутички з правоохоронцями.

Ультранаціоналістична організація «Національні дружини», яка виступає різко проти чинної влади України, привернула до себе увагу низкою гучних акцій останнім часом – такими, як напади на табори ромів минулого літа чи недавні твердження, що її члени, які будуть спостерігачами на виборах президента 31 березня, вдадуться до сили, якщо, на їхню думку, правоохоронні органи будуть не у змозі припинити фальсифікації.

Проект журналістських розслідувань «Бігус.інфо» наприкінці лютого заявив про розкрадання великих сум в оборонній сфері і про те, що безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.