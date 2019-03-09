Поліція Києва: після сутичок ситуація спокійна, троє правоохоронців потерпіли

Після сутичок, які влаштували з правоохоронцями члени організації «Національні дружини» під будівлею адміністрації президента України в центрі Києва, ситуація вже спокійна, але троє силовиків потерпіли, повідомили в поліції Києва.

За даними станом на 16-у годину, в результаті сутички потерпіли двоє поліцейських і нацгвардієць: одного правоохоронця з хімічним опіком очей шпиталізували, іншим надали медичну допомогу на місці.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, мовиться в повідомленні.

Пополудні в поліції повідомляли, що ситуація вже була спокійна після того, як учасники колони намагалися клеїти наліпки на шоломи поліцейських, застосовувати піротехніку і спробували прорвати кордон правоохоронців біля будівлі адміністрації президента.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, при цьому обидві сторони застосовували подразливий газ.

Представники праворадикальної організації «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» в центрі Києва, а потім під будівлею адміністрації президента вимагали взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Сам Порошенко перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області, зокрема в обласному центрі Черкасах. У цьому місті праворадикали також влаштували акцію протесту і сутички з правоохоронцями.

Ультранаціоналістична організація «Національні дружини», яка виступає різко проти чинної влади України, привернула до себе увагу низкою гучних акцій останнім часом – такими, як напади на табори ромів минулого літа чи недавні твердження, що її члени, які будуть спостерігачами на виборах президента 31 березня, вдадуться до сили, якщо, на їхню думку, правоохоронні органи будуть не у змозі припинити фальсифікації.