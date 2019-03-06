Порошенко ініціював міжнародний аудит концерну «Укроборонпром»

Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром», заявив президент Петро Порошенко повідомив на засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Ми ініціюємо зараз, відповідно до закону про національну безпеку, комплексний міжнародний аудит концерну «Укроборонпром». Комплексну ревізію усіх контрактів. Це має бути абсолютно прозоро, забезпечувати повну довіру, в тому числі і з боку українського суспільства. Забезпечити нашим міжнародним партнерам ту інформацію, яка дозволить нам налагодити або поглибити наше співробітництво, продемонструвати повну відкритість і прозорість у питаннях реформування концерну», – заявив Порошенко.

Президент також запропонував розширити наглядову раду концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО.

«Аудит «Укроборонпрому», оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення – все це дозволить допомогти концерну трансформуватися і не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян», – сказав Петро Порошенко.

Посол США в Україні Марі Йованович напередодні заявила, що уряд України має негайно профінансувати повний аудит підприємства «Укроборонпром» та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.