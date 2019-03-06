Голова «Укроборонпрому» про розслідування Bihus.Info: отримання винагороди категорично заперечую

Голова «Укроборонпрому» Павло Букін в інтерв’ю «BBC News Україна» заперечив, що заперечує отримання «відкату» за висотоміри для казахських «Ан-26» у 2016 році. Тоді він був головою компанії «Укрспецекспорт».

«Отримання винагороди категорично заперечую. Це неправда. Що ж до цього контракту, то ми виконували його для іноземного замовника. Ремонт передбачав встановлення нового модернізованого комплексу радіоелектронного обладнання літака. Ми цілеспрямовано шукали цей комплекс, адже без нього не змогли б виконати контракт повністю», – сказав Букін.

Він зазначив, що компанія «АН Сервіс» єдиною погодилася надати ці висотоміри.

«Що ж показується у розслідуванні (і це підкреслюють журналісти): товар ввозився від самого початку як інший товар… щоб приховати його військове призначення, адже він встановлювався на військовий літак. Як у цьому випадку можна коментувати, чи було завищення [ціни], чи не було? Люди виконували завдання з постачання техніки поточного виробництва, на жаль, російського. Ми ще не освоїли виробництво цих комплексів самостійно», – заявив Букін.

Голова «Укроборонпрому» додав, що не обговорював робочі питання з Віталієм Жуковим, який, за даними журналістів-розслідувачів проекту Bihus.Info, отримав від Букіна замовлення висотомірів.

«Я не знаю, звідки вони (скриншоти нібито переписок із Жуковим – ред.) взялися. Не хочу звинувачувати журналістів у спрямованій інформаційній провокації. Але розслідувачі самі кажуть, що отримали інформацію з невідомих джерел», – сказав Букін.

Він заперечив, що «Укроборонпром» отримав висотоміри за завищеною ціною.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016-2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахських літаків «Ан-26», заплативши у сім разів більше від реальної ціни.

Як йдеться в розслідуванні, товар особисто замовляв голова «Укроборонпрому» Павло Букін у сина звільненого 4 березня першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Прибуток від угоди досяг 300 тисяч доларів.

Автори розслідування стверджують, що Олег Гладковський отримав «відкат» у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як 10 тисяч доларів запропонували Букіну, який у той час був головою «Укрспецекспорту» і займався закупівлею деталей до літаків.

В «Укроборонпромі» назвали оприлюднену розслідувачами інформацію про завищення цін на прилади для «Ан-26» некоректною.

Син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський, який також фігурує в розслідуванні журналістів, відповів відеозверненням у мережі і заявив про кампанію дискредитації проти нього і його батька.