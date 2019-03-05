Порошенко вимагає розслідувати оприлюднені факти про нібито зловживання в «оборонці» – БПП

Президент України Петро Порошенко вимагає терміново розслідувати оприлюднені факти про ймовірну корупцію у сфері оборони, заявив в ефірі телеканалу ICTV голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

«НАБУ має провести термінове розслідування, бо суспільство має знати правду», – сказав Герасимов.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016-2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахських літаків «Ан-26», заплативши вп’ятеро більше від реальної ціни.

Зранку того ж дня президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського.

Після обох розслідувань «Укроборонпром» заперечував оприлюднену журналістами інформацію.