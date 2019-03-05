«Укроборонпром»: інформація про завищення цін на прилади для «Ан-26» є некоректною

Оприлюднена розслідувачами інформація про завищення цін на прилади для «Ан-26» є некоректною, заявили в «Укроборонпромі».

У державному концерні зазначили, що в договорі з Казахстаном було передбачене встановлення на два літаки комплектів висотомірів по три прилади в кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади мали були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року.

В «Укроборонпромі» зазначили, що українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники концерну, повідомили про відсутність цих висотомірів. Єдиною компанією, яка погодилася доставити ці вироби, було ТОВ «АН-Сервіс». Згідно з повідомленням, їх перевірили фахівці ДП «410 завод ЦА» і представники замовника.

«Окремо зазначимо, що інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано. Наголошуємо, що не коментуємо питання доставки висотомірів в Україну, оскільки підприємства концерну не надавали послуги з логістики», – заявили в «Укроборнпромі».

Концерн додав, що «категорично некоректним є твердження журналістів щодо вартості товарів без повного розуміння ними всіх нюансів формування митної вартості».

«Про оптимальну ціну закупки свідчить те, що країна-замовник придбала ці прилади саме в української сторони, а не безпосередньо у виробника – РФ, яка є її партнером у Митному союзі і могла запропонувати власну ціну», – розповіли в «Укроборонпромі».

Згідно з повідомленням, виконання цього договору забезпечило роботою кілька тисяч працівників авіабудівної галузі України, а його загальна вартість становила близько 6 мільйонів доларів.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016-2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахських літаків «Ан-26», заплативши у сім разів більше від реальної ціни.

Як йдеться в розслідуванні, товар особисто замовляв голова «Укроборонпрому» Павло Букін у сина звільненого 4 березня першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Прибуток від угоди досяг 300 тисяч доларів.

Автори розслідування стверджують, що Олег Гладковський отримав «відкат» у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як 10 тисяч доларів запропонували Букіну, який у той час був головою «Укрспецекспорту» і займався закупівлею деталей до літаків