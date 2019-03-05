Розслідування про корупцію в «Укроборонпромі»: прес-конференція очільників відомства – трансляція

Представники державного концерну «Укроборонпром» проводять прес-конференцію щодо ситуації у відомстві після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній сфері.

Участь у ній беруть, зокрема, перший заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» Сергій Омельченко, директор ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олег Коростельов, президент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець.

Радіо Свобода транслює прес-конференцію наживо.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016-2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахських літаків «Ан-26», заплативши у сім разів більше від реальної ціни.

Як йдеться в розслідуванні, товар особисто замовляв голова «Укроборонпрому» Павло Букін у сина звільненого 4 березня першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Прибуток від угоди досяг 300 тисяч доларів.

Автори розслідування стверджують, що Олег Гладковський отримав «відкат» у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як 10 тисяч доларів запропонували Букіну, який у той час був головою «Укрспецекспорту» і займався закупівлею деталей до літаків.

В «Укроборонпромі» назвали оприлюднену розслідувачами інформацію про завищення цін на прилади для «Ан-26» є некоректною.

Син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський, який також фігурує в розслідуванні журналістів, відповів відеозверненням у мережі і заявив про кампанію дискредитації проти нього і його батька.