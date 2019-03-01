Порошенко висловився проти «нападів» на ЗСУ у розмові про розслідування в «оборонці»

Президент України Петро Порошенко на передовій заявив, що не дозволить нападати на Збройні сили України. Про це, як інформує Адміністрація президента, він сказав, коли зайшла мова про журналістське розслідування щодо ймовірної корупції в оборонній сфері.

«Атака, яка зараз здійснюється на армію - я точно зроблю все можливе, щоб її не допустити…Є факти – до в’язниці. Немає фактів – припиніть розкачувати ситуацію і в армії, і в державі», – сказав Порошенко.

Він звернувся до правоохоронних органів з проханням не прикривати ймовірних винуватців.

«Моя принципова позиція як президента: я хочу звернуться до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури, НАБУ та САП, якщо є факти, – ні прізвище, ні посада нікого не мають захистити», – додав Порошенко.

У п’ятницю Петро Порошенко приїхав на опорний пункт 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Приазов’ї, позиції якої розміщені за приблизно 2 кілометри від окопів проросійських бойовиків на Донбасі.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивнимрозслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.