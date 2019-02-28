Порошенко про події довкола «Укроборонпрому»: прізвища і посади не врятують від відповідальності

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в разі підтвердження інформації про розкрадання і корупцію в оборонній сфері, винні будуть притягнуті до відповідальності, попри «прізвища і посади».

«Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Як тільки з’явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», – цитує Порошенка його прес-служба 28 лютого.

За словами президента, розслідування у справі проводить Генпрокуратура, НАБУ і САП.

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«Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», – додав Порошенко.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.